Da oggi in radio il singolo di Ramazzotti “Per le strade una canzone”

“Per le strade una canzone” è il nuovo singolo di Eros Ramazzotti feat. Luis Fonsi (la star mondiale di “Despacito” con più streaming e views della storia) in rotazione radiofonica da oggi. Il brano è contenuto nell’album “Vita ce n’è”, uscito per Polydor in 100 paesi, che ha debuttato al primo posto della classifica FIMI/GfK degli album più venduti e, già certificato platino nel nostro paese, è stabile ai primi posti delle classifiche di vendita di Italia, Austria, Svizzera, Belgio, Spagna e Germania. Nel video, online da oggi, le due star internazionali sono alla guida di due Ford Taurus cabrio d’epoca per le strade di Miami. Pantaloni chiari e camicia hawaiana, Eros e Luis celebrano la musica in una splendida giornata di sole lungo le strade che costeggiano il mare della Florida. Il brano trascinante porta tutti i protagonisti in una dimensione di grande divertimento e di grande euforia.