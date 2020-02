Ramazzotti trionfa a New York: sold out al Madison Square Garden

Prosegue inarrestabile la corsa a stelle e strisce del

Vita ce n'è world tour": dopo i recenti successi di Sao Paulo e Atlantic City, Eros Ramazzotti ha trionfato anche a New York con uno show sold out, stregando i numerosissimi fan accorsi ieri, martedì 25 febbraio, all’Hulu Theater del Madison Square Garden. A distanza di quattro anni dal Perfetto World Tour, la Grande Mela è tornata ad applaudire il cantautore dei record, primo italiano nella storia ad essersi esibito in uno dei templi della canzone americana, il Radio City Music Hall. Il pubblico ha cantato instancabilmente assieme ad Eros i brani del nuovo album

Vita ce n'è", oltre ai grandi successi che l’hanno reso celebre nei suoi 35 anni di carriera.



Prima di volare a Boston, Eros Ramazzotti annuncia oggi una grande sorpresa: ad accompagnarlo sul palco dell’American Airlines Arena di Miami il 1 marzo ci saranno quattro ospiti speciali, che si uniranno al cantautore per celebrare la musica in una grande festa dal respiro internazionale. A salire sul palco di Miami con Ramazzotti ci sarà un super ospite, la star internazionale Luis Fonsi. L’autore della hit mondiale Despacito ha all’attivo una fresca collaborazione con il cantautore, con cui ha firmato il singolo Per le strade una canzone, e proposto anche in occasione della partecipazione al Festival di Sanremo 2019, dove Eros era super ospite e dove i due artisti hanno duettato insieme.

