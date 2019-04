Enrique Iglesias: «Finalmente Roma, l'ho sognata per troppo tempo»

Ultimo aggiornamento: 09:39

Da quando è padre dei gemelli Lucy e Nicholas, Enrique Iglesias affianca l'immagine di sex symbol a quella familiare ed è meno discreto sulla sua vita privata, continuamente indagata sui social (14 milioni di follower su Instagram). Per non dover ringraziare nessuno, 24 anni fa esordì come Enrique Martinez con l'etichetta messicana Fonovisa. Solo dopo si scoprì che era figlio di Julio Iglesias, l'artista latino di maggior successo di tutti i tempi, con trecento milioni di dischi venduti. Non solo non lo avviò alla musica, disse che non avrebbe combinato nulla, invece Enrique superò il milione di copie e incassò subito un Grammy.A 44 anni di album ne ha venduti 170 milioni, oltre 200 i premi, dieci milioni di presenze in dieci tour mondiali. È felicemente non sposato da diciotto anni con la stessa donna, l'ex tennista russa Anna Kournikova e sa surfare sui generi più in voga. Il latin pop lo faceva prima di Despacito, in Move To Miami andava di reggaeton e ora è in radio con la trap latina di Después que te perdí. Il 5 maggio arriva al Palazzo dello Sport capitolino per l'unica data italiana del tour All The Hits Live, un concerto-juke box di tormentoni degli ultimi venti anni, da Bailando a Sùbeme la radio.«È assurdo, l'ho sempre desiderato, i promoter locali rispondevano: No, meglio Milano, suonano tutti lì. E io, vabbè ma Roma quando? Sono eccitato e spero di offrire ai fan due ore indimenticabili».«Spesso e probabilmente accadrà in futuro. Anche se davanti a duemila persone, nel concerto ci sono già momenti acustici e riflessivi, tipo Yellow dei Coldplay».«Ho alti e bassi come tutti, magari mantenere il livello di gioia di Bailando. Non penso mai Ora scrivo una canzone felice o un successo, non ho formule magiche».«Esce entro gennaio e non avrà un solo stile. Un tempo dovevo cantare o in inglese o in spagnolo, ma sono cresciuto in Spagna e vivo negli Stati Uniti e oggi posso mischiare lingue e sonorità».«Ne abbiamo parlato tante volte al telefono, stiamo solo cercando la canzone giusta. Duettare con lui è una bella responsabilità. Siamo d'accordo che non puoi scegliere prima l'artista che ami e poi la canzone. Il brano viene prima di tutto e non ci accontentiamo, deve spaccare».«Vero, ma è una cosa molto personale. Il brano deve essere naturale. Se nascerà così, succederà».«L'assenza. Il tempo passato con loro deve essere di qualità e in quantità. Mi costa allontanarmi e non sto via da casa più di due settimane. Mi terrorizza l'idea che poi non mi riconoscano. Essere padre è l'ingaggio più difficile e magnifico della mia vita».«Mi colpisce perché io stesso sono immigrato, solo più fortunato. Mi ha spezzato il cuore vedere i bambini separati dai genitori. Il gesto peggiore».«Una è rimasta dodici ore nascosta sotto il tavolo del camerino, un'altra ha nuotato per un chilometro fino a casa mia».«A vari talent in tv e a un inno per la Coppa del Mondo, ma sono un patito di calcio».«Era potente anche senza di lui. La finale di Champions contro il Real Madrid è stata tecnicamente sbalorditiva. Meritava di passare il turno e lo dico da tifoso del Real. Ammiro tanto Buffon. Come si fa ad essere così talentuoso, concreto e alla mano?».«Ma conosco anche Totti e quel Roma Barcellona 3-0, Dio mio, una rimonta storica. Una fonte di ispirazione per me. Meglio così?» .