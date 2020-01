A Enrico Stinchelli il Premio Sinopoli “Intelligenze multiformi nel nostro tempo"

Va ad Enrico Stinchelli, autore e conduttore radiofonico, regista teatrale, saggista e divulgatore, Il Premio “Intelligenze multiformi nel nostro tempo” (in memoriam Giuseppe Sinopoli)”, giunto alla sua terza edizione.



Stinchelli riceve il premio (il 31 gennaio, nel Palazzo dell'Amministrazione Provinciale di Frosinone) per aver ideato e condotto, dal 1988, con ironia affettuosa e sofisticata competenza, il programma radiofonico La Barcaccia, la trasmissione di maggior durata tra quelle messe in onda dalla Radio-televisione italiana, diffondendo la cultura dell’opera in musica presso un pubblico assai ampio, che in questa proposta radiofonica ha trovato sempre nuovi motivi per apprezzare criticamente il teatro musicale.



Stinchelli, inoltre ha diffuso nel mondo l’Opera di tradizione italiana, con regie liriche particolarmente impegnative e prestigiose, con esiti di grande apprezzamento presso la critica e il pubblico, dall’Europa all’Asia e ha interpretato in palcoscenico ruoli impegnativi come tenore d’opera, a fianco di artisti prestigiosi, misurandosi con pratiche performative assai complesse e impegnative, la cui conoscenza diretta gli ha consentito di consolidare ed estendere la competenza critica verso il “cantare altrui”.



Tra le motivazioni del premio anche la sua attività di direttore d’orchestra, alla guida di numerose orchestre europee, con grandi riconoscimenti soprattutto in Germania e il contribuito alla diffusione della cultura musicale presso un pubblico ampio, attraverso una narrazione acuta e brillante, fruibile anche da lettori non specialisti, secondo una scrittura di alta divulgazione piuttosto rara nell’editoria italiana, concentrata, ancora, sulle storie, segreti e personalità dell’opera in musica, e sui principali interpreti della direzione d’orchestra.

