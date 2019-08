Enrico Ruggeri, nuove date si aggiungono al tour estivo che porta sul palco l’ultimo album “Alma”

Continua con nuove date il tour estivo di Enrico Ruggeri che porta sul palco l’ultimo album di inediti “Alma” e i brani storici del suo repertorio che affonda le radici nel punk, in bilico tra rock e synth pop, senza mai rinunciare alla melodia. Sul palco con Ruggeri, Francesco Luppi (pianoforte e tastiere), Paolo Zanetti (chitarre), Fortu Sacka (basso) e Alessandro Polifrone (batteria), fidati compagni che lo hanno affiancato anche nel tour nei club all'inizio dell'anno. Queste le prossime date: 8 agosto in Piazza Giordano a Ortino (CB), il 9 nell’area concerti di Spongano (LE), l'11 nell’area concerti di Formello (RM), il 13 in piazzale Stenditoio a Castellammare del Golfo (TP), il 21 nell’area concerti di Cautano (BN), il 23 in piazza del Campo a Canale Monterano (RM), il 25 in piazza del Mercato a Labico (RM), il 26 agosto a piazza XXV Aprile di Tempio Pausania (OT), il 27 infine nell’Anfiteatro Comunale di Arbus (CA).



L’ultimo album di inediti di Enrico Ruggeri è “Alma” che lui stesso ha definito «uno dei progetti più importanti della mia vita». Impreziosito dalla cover originale disegnata da Dario Ballantini, poliedrico artista e da anni grande amico, testimonia l’urgenza creativa che ha contraddistinto Ruggeri in questi oltre 40 anni di carriera, in cui ha scritto pezzi di storia della musica italiana, per se stesso, per i Decibel e per altri grandi artisti. Su Rai1, a partire dal 16 novembre, Enrico Ruggeri condurrà “Una vita da cantare”, il nuovo programma dedicato al mondo del cantautorato italiano, che andrà in onda in prime time in tre puntate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA