Ennio Morricone, dal Giappone omaggio al maestro con l'onorificenza “Ordine del Sol Levante”

Il Giappone si inchina al maestro Ennio Morricone, Il nostro più celebre compositore ha ricevuto l'onorificenza «Ordine del Sol Levante, Raggi in oro con rosetta» fondata nel 1875 dall'Imperatore del Giappone Meiji. L'antica onorificenza, assegnata a cittadini stranieri, è andata a Morricone per i meriti acquisiti nella «promozione dell'interscambio fra Giappone e Italia nel campo della composizione musicale, in particolare di colonne sonore per film». Il maestro, ricorda la motivazione, ha composto colonne sonore per innumerevoli opere dei registi più rappresentativi del cinema italiano e ha contribuito enormemente alla notorietà e diffusione in Giappone dei film del Bel Paese. Inoltre, occupandosi - ad esempio - delle musiche del taiga dorama (serie televisiva di ambientazione storica) «Musashi» del 2003, «ha mostrato come l'espressione dei sentimenti attraverso la musica non conosca confini». L'Ambasciata del Giappone in Italia ricorda come Morricone, nella sua autobiografia edita nel 2018, affermi che «il concerto diretto a Tokyo gli è rimasto nel cuore più degli altri

; cita la perfezione del coro e di come sia rimasto colpito dal crescente entusiasmo della platea, a cui infine ha concesso ben tre bis, e dichiara inoltre di serbare un ricordo particolare del pubblico e dei musicisti giapponesi.

