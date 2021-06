Emma, Max Gazzè, Coma Cose, Diodato: in estate la musica torna live. Ecco le date dei concerti

La musica torna live e sembra quasi un miracolo. Grazie al buon andamento della vaccinazione e al calo dei contagi, gli artisti si rimettono in carreggiata e preparano i loro palchi per una estate in musica tutta da vivere, ovviamente rispettando le norme di sicurezza anti-covid previste per gli appuntamenti all'aperto. Di seguito forniamo alcune date dei primi musicisti che hanno confermato i loro cartelloni estivi.

Coma Cose – Nostralgia Tour

«Abbiamo aspettato questo momento per mesi che sono diventati un anno e anche di più. Abbiamo aspettato e nel frattempo pensato a uno spettacolo che fosse speciale come mai prima.

Queste sono le prime date a cui presto se ne aggiungeranno altre, scrivici dove ci aspetti. Arriviamo»

Info e biglietti: http://www.vertigo.co.it/it/

Alcune date: 27 giugno, Gardone Riviera (BS),Tener-a-mente Festival Del Vittoriale; 30 giugno, Stromboli, Eolie Music Fest; 3 luglio, Real sito di Carditello, Carditello Summer Fest; 6-7 luglio, Milano, Carroponte; 27 agosto, Roma, Cavea Auditorium Parco della Musica.

Emma

Così scrive l'artista: «Sono felicissima di annunciare con grande piacere che il tour è confermato (le restanti città arriveranno a breve). Voglio ringraziare la mia crew che sta lavorando giorno e notte a questo progetto e sentire il loro entusiasmo di ricominciare dopo più di 1 anno di fermo mi gratifica e mi rende orgogliosa. Sono onorata di annunciarvi che saranno con noi a Verona a festeggiare il nostro decennale tre grandi professionisti che io stimo moltissimo e che ho visto nascere e crescere Giuseppe Giofrè, Daniele Sibilli e Gabriele Esposito È un onore avervi con me in questo bellissimo viaggio insieme ai musicisti e a tutti coloro che ci lavorano. Ringrazio Zalando che ha supportato la danza insieme a noi e a Macia del Prete>.

Alcune date:

3 giugno – Lignano Sabbiadoro (UD) – Arena Alpe Adria

6-7-8 giugno – Arena di Verona

12 giugno – Teatro Antico di Taormina

19 giugno – Roma, Cavea Auditorium Parco della Musica

23 giugno – Milano, Carroponte

Fabrizio Moro Tour

Il musicista scrive sui social: «Sul palco ho ricreato una stanza. Ci sono un tappeto, due chitarre e un pianoforte… ci sono pure una bottiglia di vino e un posacenere. Vi vengo a trovare davvero stavolta e mi porto dietro questa roba, così vi faccio sentire come sono le canzoni quando nascono, senza arrangiamenti e senza troppi colori. Crude… essenziali. Si riparte. Piano ma, si riparte. Ci vediamo a casa vostra, tanto ormai è anche un po’ casa mia».

Alcune date: 2 luglio Roma, Cavea Auditorium Parco della Musica; 9 luglio, Milano, Carroponte; 5 agosto, Taormina

Colapesce e Dimartino

«Non solo Taormina, ecco qui le prime date del tour!»

Biglietti in vendita su Ticketone (alcune prevendite saranno aperte nei prossimi giorni).

NB: La data di TAORMINA resta un evento unico. Un fuori tour, una serata speciale con ospiti. Tutti i concerti si terranno ovviamente in sicurezza nel rispetto dei protocolli e delle norme vigenti!

Alcune date: 9 luglio, Spoleto, Festival dei Due Mondi; 26 luglio, Roma, Cavea dell’Auditorium Parco della Musica; 28 agosto, Taormina.

Max Gazzè – La matematica dei rami Tour

«Sono felice di annunciare le prime date del tour estivo! Presto finalmente tornerò nel mio habitat naturale, che più amo: il live. Lo farò riprendendo il mio basso, accompagnato da Max Dedo, Cristiano Micalizzi, Clemente Ferrari e Daniele Fiaschi.

“La matematica dei rami tour” arriverà nei principali Festival italiani e in location meravigliose, non vediamo l’ora di ritrovarci in sala prove e iniziare a programmare la nostra estate insieme a voi.

Si parte dal Castello di Udine il 3 luglio, le date sono in continuo aggiornamento».

Alcune date: 3 luglio, Udine, Castello; 14 luglio, Torino, Flowers Festival; 30 luglio, Roma, Cavea Auditorium Parco della Musica

Zen Circus

3 luglio – Livorno, Piazza Mazzini

10 luglio – Torino, Flowers Festival

13 luglio – Bologna, Nova

14 luglio – Genova, Balena Festival

15 luglio – Gardone Riviera, Anfiteatro del Vittoriale

8 settembre – Roma, Auditorium Parco della Musica

10 settembre – Milano, Carroponte

Diodato : 15 luglio, Pistoia, Piazza Duomo; 17 luglio, Roma, Auditorium Parco della Musica, 19 settembre, Arena di Verona;

Francesco Gabbani : 4 luglio – Arena di Verona

Motta

21 luglio, Carroponte, Milano

10 settembre, Roma, Auditorium Parco della Musica

Fulminacci

20 giugno, Bolzano, Prati in Arena

18 luglio, Bitonto (Ba), Luce Festival

5 agosto, Treviso, Suoni di Marca

La Rappresentante di Lista

26 giugno – Verona Teatro Romano, Rassegna Rumors, Illazioni Vocali

2 luglio – Ferrara Sotto le Stelle

9 luglio – Anfiteatro del Vittoriale, Gardona Riviera (BS)

14 luglio – Carroponte, Milano

15 luglio – Flowers Festival, Torino

13 agosto – Cinzella Festival, Grottaglie (TA)

02 setttembre – Terrazza Mascagni, Livorno

07 settembre – Auditorium Parco della Musica, Roma