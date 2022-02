Emma Marrone, testo e significato di Ogni volta è così: la canzone di Sanremo 2022

Emma Marrone torna al Festival di Sanremo da veterana. La sua è la terza partecipazione in gara dopo il debutto, avvenuto nel 2011 col brano “Arriverà” presentato assieme ai Modà, e la vittoria del 2012 con “Non è l’inferno”. Un ritorno quindi a dieci anni dal trionfo ma dopo diverse comparsate sul palco dell’Ariston nelle vesti di presentatrice (con Carlo Conti e Arisa) e super ospite (da solo e con Alessandra Amoroso). Di strada in questi anni ne ha fatta tanta e a riguardarsi indietro la tenerezza che prova è tanta. «All'inizio, in quei primi Sanremo che ho vissuto, ero un pò una scappata di casa, senza una struttura dietro. Ora ho uno staff, dormo in una villa, posso chiamare un massaggiatore a sciogliere la stanchezza di mesi in cui non mi sono mai fermata, tra tv, cinema, musica. E mi ricordo quanto soffrivo a leggere le pagelle, quei 4, quei 5, sempre con una punta di cattiveria nel giudicarmi. Oggi ho raggiunto un pò di serenità e posso dire che ciò che non è mai cambiato in questi anni è stato l'amore della gente e del pubblico».

La cover: Baby One More Time di Britney Spears con Francesca Michielin.

Autori e significato: Ogni Volta è Così, scritto dalla stessa Emma insieme a Davide Petrella, non è solo una canzone d'amore, ma un brano che racconta una condizione che molte donne vivono e in cui potranno ritrovarsi. Composto da Davide Petrella e Dario Faini il brano è prodotto da Dorado Inc.

Il testo

(di D. Petrella – E. Marrone – D. Faini – D. Petrella)

Lo vedi come sei

Arrenditi stanotte

Che non ci metteremo a tremare

Come foglie

Siamo stati mai liberi?

A volte

Sei tu che mi hai insegnato a giocare

A chi è più forte

E ogni volta è così

Ogni volta è normale

Non c’è niente da dire

Niente da fare

Ogni volta è così

Siamo sante o puttane

E non vuoi restare qui

E neanche scappare

Mamma mi diceva sempre “siamo come angeli”

E ti ripetevo sempre “per favore abbracciami”

Io per appartenere alle tue mani non ci ho messo niente

E ti credevo quando mi giuravi che eri pazzo di me

E mi guardavi con quegli occhi grandi e mi dicevi sempre

“Come sei bella nessuna mai, nessuna più di te”

Come dimenticare

Io non ti ho chiesto niente mai

Una rosa da ricamare

Sopra ai ricordi e che ne sai

Che sono stanca di sentirmi

Sospesa e fragile

Ma con te

Ogni volta è così

Ogni volta è normale

Non c’è niente da dire

Niente da fare

Ogni volta è così

Siamo sante o puttane

E non vuoi restare qui

E neanche scappare

Mamma mi diceva sempre “siamo come angeli”

E ti ripetevo sempre “per favore abbracciami”

Che per appartenere alle tue mani non ci ho messo niente

E ti credevo quando mi giuravi che eri pazzo di me

E mi guardavi con quegli occhi grandi e mi dicevi sempre

“Come sei bella nessuna mai, nessuna più di te”

Non so perché ogni volta è così

Ogni cosa è al suo posto

Non mi piovere addosso

Persi per strada a un incrocio per un momento

Metti che il cielo poi fosse il pavimento

Per me ogni volta è così facile

Te lo ricordi che

Che per appartenere alle tue mani non ci ho messo niente

E ti credevo quando mi giuravi che eri pazzo di me

E mi guardavi con quegli occhi grandi e mi dicevi sempre

“Come sei bella nessuna mai, nessuna mai nessuna più di te”