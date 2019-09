Emma Marrone su Twitter festeggia i 10 anni ad Amici (e l'hashtag vola)

Dieci anni fa Emma Marrone arrivava ad Amici, il talent che le avrebbe cambiato la vita. E i fan non lo hanno dimenticato dal momento che da mezzanotte l'hastag #dieciannidiemma spopola su Twitter. Così i fan provano a incoraggiare la loro beniamina dopo la notizia della sua pausa dalla musica per problemi di salute. In molti si chiedono, inoltre, quando potranno avere nuove notizie. Cresce l'apprensione per le sue condizioni ed è boom di messaggi di auguri, nonostante i soliti haters. Un abbraccio virtuale che oggi si fa speciale. Il 26 settembre 2009 la giovane cantante pugliese veniva ammessa alla scuola di "Amici". Il suo timbro vocale avrebbe conquistato tutti nel giro di pochi mesi portandola alla vittoria. E ancora oggi la sua favola continua.

Emma Marrone, Paola Turci e l'equivoco su Instagram: «Non parlavo di lei, scusatemi»



La sua carriera in dieci anni è stata costellata di molti successi, tra cui il primo posto al Festival di Sanremo nel 2012. In poche ore sono stati migliaia i tweet. «Dieci anni fa inizió tutto così. Un banco vuoto con il tuo nome. Un po’ come adesso. Un’assenza in un momento che aspettavamo da tanto, troppo. Ma arriverá il giorno in cui ci siederemo tutti a quel tavolo. E sará bello come mai prima», le parole di un fan.

Emma attaccata dagli haters, Gabriele Muccino la difende: «Uomini col cuore pieno di vermi»



#10annidiEmma

" E ti vedo ancora

Ancora lì ad urlare

Che non c'è niente niente

Grande grande grande

COME IL NOSTRO AMORE "@MarroneEmma ❤️ pic.twitter.com/YnKAOoFlL0 — Pamela (@pamela_leotta) September 26, 2019

«Se mi avessero detto che 10 anni fa sarebbe arrivata una ragazza bionda di 25 anni a cambiarmi la vita non ci avrei mai creduto», è il messaggio di un altro utente. Nelle dediche anche l'incoraggiamento ad affrontare nuovamente la malattia: «Cara Emma, sono passati ormai 10 anni da quando sei entrata nella scuola di Amici e sei arrivata dritta al cuore di molti italiani che oggi ti sostengono e ti augurano una pronta guarigione. Tu sei una positiva e hai un coraggio da leonessa... NOI siamo con te!». E ancora: «Da 10 anni e per sempre. Ti vogliamo bene Emma. Torna più forte di prima. Noi ti aspettiamo più carichi di prima. Da sempre insieme... ce la faremo».



E non vorrei essere in nessun altro posto se non al tuo fianco @MarroneEmma ti ho scelta 10anni fa è ti sceglierei altri milioni di volte Grazie per ogni singolo momento nostro ti voglio bene è ti aspettiamo li sopra il nostro palco a braccia aperte Leonessa❤ #10annidiEmma pic.twitter.com/KQVZOQhCv3 — Mery D'Ambrosio (@MeryDambrosio) September 26, 2019

Ultimo aggiornamento: 18:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA