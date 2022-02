Emma a Domenica In: «Sanremo un regalo, mi ha stimolata. Ora sono pronta per il nuovo album»

Emma Marrone ha chiuso il suo terzo Festival di Sanremo senza vittoria, ma felice. Oggi, 6 febbraio, ospite di Mara Venier a Domenica In ha raccontanto l'effetto che ha avuto su di lei la kermesse: «Sanremo mi ha fatto bene, mi ha stimolata, adesso non vedo l'ora di andare a preparare il nuovo disco. Mi sono divertita da morire. L'ultimo gin tonic l'ho bevuto stamattina alle 7».

Sei stata immensamente tu. Travolgente, cazzuta, forte e fragile.

Sei stata immensamente tu. Travolgente, cazzuta, forte e fragile. Bellissima fuori, ma soprattutto dentro.

Tantissimi i complimenti per la cantante, sopratutto per il look. E lei se li è presi senza modestia: «Invecchiando sto migliorando, non sono mai stata così bella». Poi su un possibile ritorno in futuro: «Tornare a Sanremo? Per me il Festival è sempre un regalo, vedremo se lo meriterò».

