Emis Killa: «A una donna non dovrebbero mai puzzare le ascelle». Sdegno social sul rapper

«A una donna non dovrebbero mai puzzare le ascelle. Neanche se fa la maratona di New York. Che incubo». Un tweet scritto da Emis Killa ha scatenato il caos sui social. Il rapper è stato preso d'assalto su Twitter e da quel momento è partita una full immersion di frasi in risposta agli insulti. C'è chi gli ha datto nostare che il detto «"L'uomo deve puzzare" ha la stessa valenza di "Donna baffura sempre piaciuta"». E lui ha replicato così: «Fesserie. Uomini puzzoni fate schifo ai porci. Donne baffute non parliamone nemmeno. Dio benedica la Nivea».

Ma il botta e risposta con i follower non si è fermato, anzi. Emis Killa ha rincarato la dose: «Comunque tutte le tipe che si stanno offendendo e indignando sul web, stanno mascherando col femminismo la loro puzza di ascelle». E ancora: «Che zoo i social. Fatevi la doccia che fuori fa caldo che siate donne, uomini, o mutanti. Zozzzzzi. E ipocriti».

A una donna non dovrebbero mai puzzare le ascelle. Neanche se fa la maratona di New York. Che incubo. — Emis Killa (@RealEmisKilla) June 21, 2019

Fesserie. Uomini puzzoni fate schifo ai porci. Donne baffute non parliamone nemmeno. Dio benedica la nivea. https://t.co/Nd0NWt3svX — Emis Killa (@RealEmisKilla) June 21, 2019

Comunque tutte le tipe che si stanno offendendo e indignando sul web, stanno mascherando col femminismo la loro puzza di ascelle. — Emis Killa (@RealEmisKilla) June 22, 2019

Vi meritate un mondo di donne che scoreggiano a tavola come mio nonno a natale. — Emis Killa (@RealEmisKilla) June 22, 2019

La discussione si sposta poi sull'argomento depilazione: «Se prendessimo in considerazione pure questo dovremmo aumentare la dose di cattiveria. Una donna con i suoi peli ci fa ciò che vuole, il fatto che a te personalmente non piacciano non significa che per forza debbano depilarsi», scrive un utente. E il rapper sbotta: «Raga ma dove stiamo arrivando. Va beh a sto punto vale tutto». Fino alla conclusione:Nelle stories di Instagram Emis Killa ha successivamente cercato di dare una spiegazione ai suoi tweet definendoli «provocatori, come sono solito fare utlimamente» difendendone tuttavia il contenuto. E alle critiche rivolte da «un gruppo di femministe che mi sta attaccando» si è difeso ammettendo che il messaggio era rivolto anche agli uomini perché

