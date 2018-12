Elisa live a Radio2 il 12 dicembre: ecco come partecipare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Elisa live su Radio2: mercoledì 12 dicembre la giornata di programmazione radiofonica sarà dedicata a una grande cantante e autrice delle più belle canzoni di tutti i tempi. Dopo altre grandi donne della musica a cui Rai Radio2 ha dedicato importanti spazi (come il recente Raffaella Carrà Day) è in arrivo l’Elisa Day Christmas Special, un modo originale targato Rai Radio2 per cominciare ad entrare nello spirito natalizio e regalare a tutti gli ascoltatori una grande opportunità. Elisa sarà protagonista, dalle 10.30 alle 12, di una puntata speciale di ’Radio2 Social Club’ in diretta dalla Sala B di via Asiago a Roma, con Luca Barbarossa e Andrea Perroni; dalle 14 alle 16 sarà la volta de ‘La Versione delle Due’, in diretta dalla nuova Sala D con Andrea Delogu e Silvia Boschero, fino ad arrivare in fondo alla giornata, per un concerto molto atteso e la partecipazione, a notte fonda, al programma di Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini ‘I Lunatici’, in onda tutte le notti dall’1.30 alle 6.Alle 21 ‘Radio2 Live’ con Elisa intima e sincera, spiazzante e poetica, per un live molto atteso a poche settimane dall’uscita dell’album ‘Diari Aperti'. Artista multiplatino, in oltre 20 anni di carriera ha saputo essere un punto di riferimento per la musica italiana, tornando ora sulla scena discografica con un album che è un insieme di suoni originali studiati con cura sartoriale, che mettono in evidenza la sua straordinaria musicalità vocale, insieme ai testi limpidi di sempre. A condurre la serata i padroni di casa Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini che, con la loro empatia e conoscenza degli artisti che attraversano il palco della Sala B, contribuiscono da sempre al successo del programma.Per partecipare alle ore mattutine dell’Elisa Day è possibile scrivere a socialclub@rai.it e attendere conferma, per ‘Radio2 Live’ è possibile iscriversi alla pagina RaiPlayRadio/Radio2, cliccando su “come partecipare” all’interno dello spazio dedicato a ‘Radio2 Live’, l’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti. ‘Radio2 Live’, per l’occasione in onda dalle 21 fino alle 22.30, è anche in streaming su RaiPlayRadio.it/Radio2, sulla app di RaiPlay Radio e con contenuti speciali e dirette sulle pagine facebook, instragram e twitter di @RaiRadio2.