Giovedì 24 Marzo 2022, 14:41

Elisa, EQUAL Ambassador del mese di marzo, giovedì 24 marzo è protagonista del Billboard Spotify a Times Square, New York. EQUAL è la campagna globale di Spotify lanciata nel 2021 e dedicata a promuovere la parità di genere, a celebrare il contributo delle donne nel mondo dell’audio e a sostenere artiste e creator. Foto: Spotify

