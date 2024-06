Domenica 9 Giugno 2024, 19:54

Poco importa che le mura non siano quelle del castello di Framlingham, nella contea di Suffolk, che canta - ricordando le scampagnate con gli amici d’infanzia - in Castle on the Hill, ma quelle che circondano Lucca: sulle note del brano con il quale si presenta davanti ai 40 mila spettatori arrivati nella città toscana per lui, Ed Sheeran sorride come chi sente di essere a casa. Del resto, per la star britannica da 200 milioni di copie vendute l’Italia è diventata davvero una seconda casa. Il rosso cantautore si è innamorato così tanto del nostro paese che nel 2017 ha voluto pure acquistare una splendida villa in Umbria, a Paciano, borgo di mille abitanti nei pressi del lago Trasimeno. Non poteva che partire da qui, allora, il tour europeo che dopo l’Italia farà tappa in Germania, Portogallo, Olanda, Spagna, Ungheria. Ieri Sheeran, classe 1991, dal palco del Lucca Summer Festival ha riabbracciato i suoi fan italiani: «Ciao Lucca!», ha detto, sfoggiando una maglietta con su scritto il nome della città. E sempre in italiano («Lo sto imparando»): «Come state?». Il boato che si alza dal fiume umano dice tutto.

IL RITMO

Due le date annunciate per l’atteso ritorno: si esibirà sotto le Mura Storiche della città toscana anche stasera. Sono 80 mila i ragazzi e le ragazze - da tutta Italia - che hanno acquistato i biglietti per gli show. «Penso che se non fossi stato britannico, sarei stato italiano. Amo la cultura, il clima, le persone», ha detto del suo rapporto con il nostro Paese il cantautore, armato di chitarra e loop station, una pedaliera con la quale ha creato i tappeti ritmici dei brani. In oltre due ore di show non si è risparmiato, scompaginando la scaletta delle date americane del + x = ÷ X Tour (i simboli matematici che hanno dato i titoli ai suoi album) studiata dai fan, tra sorprese e fuoriprogramma. Come quando su Perfect si è messo a cantare in italiano i versi che nel duetto con Andrea Bocelli erano cantati dal tenore («Questa sera sei perfetta per me») o quando ha suonato Afterglow - non lo fa spesso - ricordando di aver girato il video nel 2020 proprio in Umbria. E poi fuochi d’artificio, come quelli che hanno illuminato il cielo su Galway Girl. E battute: «Se non conoscete questa, avete sbagliato proprio concerto», ha scherzato prima della ballatona Thinking Out Loud, contenuta nell’album che nel 2014 lo fece conoscere al mondo intero, X (sarà ristampato il 21 giugno). Il concerto è un’antologia della sua storia: quella di un ragazzo che con dedizione, sacrificio e impegno è diventato uno dei numeri uno dell’industria discografica mondiale. Dopo essersi concesso a settembre un album come Autumn Variations, il suo disco meno “pop”, è tornato per rivendicare con hit come Lego House, I Don’t Care, Love Yourself (la scrisse per Justin Bieber), Shivers che in pochi sanno toccare le corde dei giovanissimi come lui, il fratellone che tutti vorrebbero avere. Eyes Closed è una dedica all’amico Jamal Edwards, lo youtuber che lo scoprì, morto nel 2022 a soli 31 anni: «Ma so che vi ci rispecchierete: tutti abbiamo perso qualcuno».

I MATRIMONI

Su Tenerife Sea nel parterre vanno in scena due proposte di matrimonio, tra applausi e flash a illuminare lo speciale momento. Dopo la malattia della moglie Cherry Seaborn - ex compagna di banco sposata nel 2018 e diventata madre delle sue due figlie, Lyra Antarctica e Jupiter, nate rispettivamente nel 2020 e nel 2022: il cancro che le era stato diagnosticato due anni fa è solo un brutto ricordo - Ed sembra aver ritrovato finalmente la leggerezza che negli ultimi tempi gli era inevitabilmente mancata. Si vede e si sente. Su Gimme Love il leone del Suffolk ruggisce, divertendosi poi a dirigere il coro dei 40 mila: «Uo-oh-oh-oh», cantano tutti. Su You Need Me, I Don’t Need You rispolvera l’attitudine rap degli esordi, prima di infiammare idealmente le mura con Shape of You e Bad Habits: «Stanotte ho avuto qualcosa di meraviglioso», canta. Lo pensano anche i 40 mila sotto al palco.