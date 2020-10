“Prova d'orchestra”: la Sinfonica nazionale della Rai rende omaggio a Fellini

È dedicato a Federico Fellini nel centenario della nascita il ciclo di due concerti che l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai propone all’Auditorium Rai “Arturo Toscanini” di Torino giovedì 8 e mercoledì 14 ottobre alle 20.30, con trasmissione in diretta su Radio3.



Protagoniste le immortali colonne sonore dei suoi film più celebri: dallo Sceicco bianco ai Vitelloni, dalla Dolce vita ad Amarcord, passando per le musiche per il balletto tratto da La strada, fino alla pellicola più rappresentativa del rapporto del grande regista con la musica, Prova d’orchestra, che sarà proiettata prima del secondo concerto del ciclo. Sul podio, in entrambe le serate, è impegnato Marcello Rota, spesso protagonista nelle più prestigiose istituzioni musicali e particolarmente apprezzato per l’interpretazione della musica da film. I due concerti saranno ripresi da Rai Cultura che li trasmetterà su Rai5 giovedì 26 novembre in prima serata.



NINO ROTA



Nel primo concerto, giovedì 8 ottobre alle 20.30, Rota e l’Orchestra Rai propongono la partitura del balletto in un atto unico La strada, tratto dal celebre film che Federico Fellini realizzò nel 1954 e che vinse il Premio Oscar come miglior pellicola straniera. Il balletto, con musiche di Nino Rota, fu messo in scena per la prima volta alla Scala di Milano nel 1967 con Carla Fracci nel ruolo di Gelsomina, che fu di Giulietta Masina, e Aldo Santambrogio in quello di Zampanò, che fu di Anthony Quinn. La parte del Matto fu invece sostenuta dal coreografo del balletto Mario Pistoni.



ZAMPANO'



La partitura descrive una serie di scene realistiche, che mostrano la vita quotidiana degli anni Cinquanta in Italia, con feste popolari, processioni, matrimoni, e naturalmente il circo, tanto amato da Fellini. La vicenda è quella della celebre pellicola felliniana, con la giovane Gelsomina venduta dalla madre a un artista di strada, Zampanò. L’Orchestra della Rai e Marcello Rota, con la partecipazione del soprano Cristina Mosca, ne propongono la versione integrale in forma di concerto.



Mercoledì 14 ottobre invece, lo spettacolo all’Auditorium Rai inizia alle 18.45, con la proiezione integrale del film Prova d’orchestra, curata da Rai Teche e dal centro di Produzione Rai di Torino, con la collaborazione di Rai Cinema. La copia restaurata della pellicola è gentilmente concessa dall’Istituto Luce Cinecittà. La proiezione è preceduta da un’introduzione dello storico del cinema Sergio Toffetti.



Fellini realizzò Prova d’orchestra nel 1979, e fu la sua ultima collaborazione con Nino Rota, che morì quello stesso anno dopo aver composto quella che è diventata la sua ultima colonna sonora. La proiezione è seguita alle 20.30 dal concerto – trasmesso in diretta su Radio3 – con l’OSN Rai e Marcello Rota impegnati con le partiture delle più celebri colonne sonore felliniane. Si inizia con Lo sceicco bianco, per proseguire con I vitelloni, La dolce vita, Fellini Satyricon, Le notti di Cabiria, Amarcord e Il Casanova di Federico Fellini. Chiudono la serata, riallacciandosi idealmente alla proiezione iniziale, le musiche di Prova d’orchestra.

