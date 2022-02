Mercoledì 16 Febbraio 2022, 13:47

Dopo aver incantato il pubblico all’ultimo Festival di Sanremo, Drusilla Foer si prepara a conquistare il mercato musicale. È stata lei stessa a dare notizia di un disco in arrivo parlandone a “Parola di Dru”, la rubrica fissa che tiene all’interno di “Facciamo finta che”, il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su R101. Foto: Kikapress Music: "Elevate" from Bensound.com

Drusilla Foer: «Non so cosa voglia dire il babbo normale di famiglia»