Donne di Donizetti su Rai 5: in onda “Lucia di Lammermoor” di Vick

Lucia di Lammermoor

il ciclo che Rai Cultura dedica alle donne di Gaetano Donizetti, e che va in onda la domenica mattina su Rai5 durante questo mese. Il 15 marzo alle ore 10 è proposto lo spettacolo firmato dal regista inglese Graham Vick nel 2003 per il Teatro Carlo Felice di Genova.



Vick mette in scena un cielo costantemente livido e una brughiera fatta di fiori di roccia e alberi contorti, a fare da sfondo alla violenza delle azioni dei protagonisti. I costumi settecenteschi, firmati da Paul Brown, che cura anche le scene, restituiscono l’atmosfera originaria del romanzo di Walter Scott La sposa di Lammermoor da cui l’opera è tratta, e che ambientava la vicenda ai tempi della regina Anna Stuart, prima sovrana del Regno di Gran Bretagna e ultima del suo casato.



Sul podio è impegnato Patrick Fournillier, mentre protagonisti sul palco sono Stefania Bonfadelli nel ruolo del titolo, Roberto Frontali nella parte di Enrico e Marcelo Álvarez in quella di Edgardo. Le luci sono di Nick Chelton mentre la regia tv è curata da Andrea Dorigo.

