Premio Puccini 2019, il riconoscimento al soprano Donata D'Annunzio Lombardi

Il suo debutto con la Bohème risale a quando aveva appena tre anni, con la famosa soprano Miwako Matsumoto nei panni di Mimì e lei, bambina, che irrompe in scena da dietro le quinte, irrimediabilmente attratta dalle note di Puccini. "Tentai di raggiungerla sul letto mentre spirava, e io morivo di dolore con lei", racconta con un filo di imbarazzo che si scioglie in una risata pensando alla sorpresa generale di quella sera e a quante volte, nella sua brillante carriera di soprano, avrebbe poi interpretato il ruolo di Mimì o di Musetta e rivissuto le emozioni di quel finale straziante e commovente nelle 200 esecuzioni del capolavoro pucciniano realizzate in tutto il mondo. E' bella e luminosa Donata D'Annunzio Lombardi, vincitrice del Premio Puccini 2019, che le sarà consegnato domenica (22 dicembre) a Torre del Lago.



Abruzzese d'origine, oggi vive tra Roma e New York ed è universalmente riconosciuta come una delle maggiori interpreti dell'opera lirica, pucciniana e non solo. L'ambita statuetta le sarà consegnata dopo che, dal 1971, è stata assegnata a nomi del calibro di Angela Gheorghiu, Jonas Kaufmann, Rolando Panerai, Magda Olivero, Riccardo Muti, Lorin Maazel, Ghena Dimitrova, Franco Zeffirelli, Renata Tebaldi, Birgit Nillson, Renata Scotto e, nel '77, alla memoria di Maria Callas. Già nel 2015 la D’Annunzio Lombardi era stata premiata con l’Albo d’Oro Puccini (oltre ad avere accumulato nel tempo il primo premio assoluto per la musica da camera dedicato a Francesco Paolo Tosti, Les Victoires de la Musique Classique per la purezza delle sue esecuzioni mozartiane e la Messa in si minore di Bach, il premio per la critica Domenico Danzuso e, nel 2012, il riconoscimento di migliore cantante dell'anno al Festival Donizetti), ma è questo il vero coronamento di trent’anni dedicati con passione ai principali ruoli del compositore lucchese, da Musetta a Mimì, da Magda a Liù fino a Madama Butterfly, Suor Angelica, Manon Lescaut e Tosca. “Amo tutto di Puccini, genio empatico, malinconico e capace di esprimere in modo straordinario l'unica verità che sta alla base del binomio amore e morte”, racconta. “E non è, come si dice, un compositore verista: lo definirei piuttosto un narratore simbolista al pari di Baudelaire” .



Ed è così che, con la freschezza e la forza della sua voce, Donata D'Annunzio Lombardi si è esibita nei più prestigiosi teatri in Italia e all’estero, dalla Scala di Milano (con la regia di Zeffirelli per la Bohème) al Teatro Regio di Torino, dal Teatro Massimo di Palermo al Teatro Regio di Parma, dal San Carlo di Napoli fino all’Opernhaus di Zurigo, dal Champs Elisèes al Theatre du Chatelet di Parigi, dal Staatstheater di Stoccarda al Mann Auditorium di Tel Aviv fino alla Royal House in Oman e il Michigan Opera Theatre. Ha collaborato con i più celebri direttori d’orchestra, da Oren ad Abbado, da Maazel a Bartoletti e Domingo. Ma la sua dedizione per la lirica l’ha portata, paradossalmente, anche lontano dai ruoli di scena per avvicinarsi alla didattica e alla formazione tecnico-vocale di centinaia di giovani talenti. Con una laurea in storia della musica alla Sapienza e poi una in psicopedadogia all’Aquila, infatti, ha fondato l’associazione “D'altroCanto”, attraverso la quale opera e insegna agli allievi della Mannes e della Manhattan school di New York, oltre che a Roma e Milano. Non c'è dubbio, comunque, che sia il palcoscenico il suo habitat naturale. Qui vive e si trasforma, dà il meglio di sè e conquista. Tornando a Puccini, ogni volta che può, pur amando profondamente anche Verdi e i suoi personaggi, che l'hanno vista numerose volte protagonista in scena con La Traviata, Otello e Aida.

Nell'orizzonte dei prossimi mesi ci saranno Tosca a Torre del Lago, Turandot a Vienna e Suor Angelica a Verona. Intanto, però, c'è il Premio Puccini da ritirare. E subito dopo il Natale, festa che passerà rigorosamente in famiglia, nell'amata Marsica. "Saremo una ventina alla cena della Vigilia", dice con una leggera preoccupazione, visto che sarà lei a cucinare. Brodo con i cardi, spaghetti al sugo di pesce e l'immancabile capitone i piatti forti. Poi, tutti in chiesa alla messa di mezzanotte. E se è vero che il lupo perde il pelo ma non il vizio, ecco la sorpresa: Donata D'Annunzio Lombardi in versione solista nel coro diretto dalla sorella Susanna. Non per Puccini, questa volta, ma per un doveroso e non scontato "Tu scendi dalle Stelle".

Ultimo aggiornamento: 11:18

