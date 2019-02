Notti di festa e celebrazioni con i set di Fabio Villanis e Luca Donzelli

(Per segnalare djset, a Roma, scrivete a marco.pasqua@ilmessaggero.it)

La musica, per, è stata un’ancora, non solo una colonna sonora. Fin da quando, nel 1991, rimase colpito dal brano “Nowhere Man” dei Beatles, una sorta di faro. Era, inoltre, un bambino un po’ grassottello, il classico outsider che non riusciva ad integrarsi nelle comitive. Ma la musica, quella da discoteca, mixata dalla consolle, non arriva subito, perché Fabio calcherà i palcoscenici fin dall’età di 9 anni, finendo addirittura davanti alle telecamere di Saranno Famosi e Amici, di Maria de Filippi (oltre a quelle della Domenica In di Mara Venier). Il salto nel mondo della notte gli viene naturale: «La musica è stata il mezzo di trasporto della mia esistenza, la mia compagna di viaggio. E’ qualcosa che trascende l’aspetto professionale». Appassionato di anni ‘80 – è l’anima dei uno dei più popolari party – ha suonato nei principali locali della città, ma anche all’estero si è fatto apprezzare nell’iconica Ibiza.Alle medie,, si divertiva già a creare compilation per i compagni di classe: le chiamava “Donzellation”, e raccoglievano i successi radiofonici del periodo. Da piccolo, ascoltava musica di ogni genere, e la passione per la techno arriva alle superiori, grazie a un compagno. Da Poggibonsi a Barcellona il salto è brevissimo: «In Spagna considerano il lavoro che faccio in modo diverso. Da noi, un ragazzo che sta tutto il giorno in studio a comporre musica è visto come un perditempo». Il suo obiettivo è comune a molti suoi colleghi: «Far divertire le persone ma anche farmi conoscere in tutto il mondo».