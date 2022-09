Le Div4s sbarcano in Sicilia: concerto nella splendida cornice del Teatro Bellini di Catania

Vibrazioni, suoni, sogni, emozioni. Quattro elementi per quattro artiste. Le Div4s sbarcano in Sicilia, nella splendida cornice del Cigno etneo, per celebrare Vincenzo Bellini. Un contest fatto di lirica e ballo. Un'operazione culturale a tutto tondo, messa in piedi dalla Regione Sicilia, per animare le serate fino al prossimo 2 ottobre. Per il quartetto che da anni incanta le scene italiane è stato pensato proprio uno spazio chiamato "DiNcAnTo. Passi sull’opera belliniana", la coreografia e regia di Massimiliano Volpini si sviluppano su una colonna sonora che attinge al repertorio del Nostro. La produzione vede impegnate l’Orchestra del Teatro Vittorio Emanuele di Messina e la Compagnia Balletto di Roma. Roberto Molinelli cura direzione, arrangiamenti e musiche originali. E saranno le bravissime e bellissime soprano a rivoluzionare la scena in un territorio denso di pathos come quello catanese. E lo faranno con un’impostazione innovativa, aperta alle contaminazioni, in cui la musica e l'arte restano protagoniste, ma dialogano in un tourbillon di emozioni in musica. Il resto fa parte del repertorio del quartetto, che spazia dalla lirica al pop. Un sound perfetto che porta sulle ali di uno spartito una coralità che riempie il cuore e l'anima. Per una sera la terra siciliana farà da scenografia a questo piccolo grande gioiello musicale.