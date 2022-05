Eurovision 2022, la diretta della seconda semifinale

L'Eurovision 2022 arriva a metà percorso. Giovedì 12 maggio si alza il sipario sulla seconda semifinale, dove i rappresentanti di 18 Paesi si sfideranno per strappare il pass per l'ambita finale di sabato prossimo. Alessandro Cattelan, Laura Pausini e Mika, saranno sul palco a partire dalle 20.30. L'evento è trasmesso su Rai 1. L'Italia, rappresentata da Mahmood e Blanco e la loro "Brividi", è già in finale, così come le altre big Francia, Spagna, Germania e Regno Unito. San Marino, rappresentato da Achille Lauro, dovrà conquistarsi un posto questa sera.

Il live della seconda semifinale

20.40 - Tutto pronto per l'inizio della seconda semifinale. L'evento sta per cominciare

La scaletta della seconda semifinale

Finlandia (The Rasmus – Jezebel), Israele (Michael Ben David – I.M), Serbia (Konstrakta – In Corpore Sano), Azerbaijan (Nadir Rustamli – Fade To Black), Georgia (Circus Mircus – Lock Me In), Malta (Emma Muscat – I Am What I Am), San Marino (Achille Lauro – Stripper), Australia (Sheldon Riley – Not The Same), Cipro (Andromache – Ela), Irlanda (Brooke – That’s Rich), Macedonia del Nord (Andrea – Circles), Estonia (Stefan – Hope), Romania (WRS – Llámame), Polonia (Ochman – River), Montenegro (Vladana – Breathe), Belgio (Jérémie Makiese – Miss You), Svezia (Cornelia Jakobs – Hold Me Closer) e Repubblica Ceca (We Are Domi – Lights Off).