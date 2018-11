Dire Straits Legacy, parte il tour mondiale: in Italia il 20 novembre

Si è appena conclusa la prima parte del «Dsl World Tour» dei DSL - Dire Straits Legacy partita da Los Angeles il 26 settembre e terminata a New York il 6 ottobre, dopo una serie di date di successo nelle città di Riverside CA, St. Charles MO, Nashville, St Charles IL, Ft Lauderdale FL, St Petersburgh FL. La band, con il gradito ritorno di Jack Sonni come special guest - storico chitarrista dei Dire Straits che ha partecipato all'album «Brothers in arms» e alla successiva tournée mondiale - dopo gli otto concerti in Usa e la trionfale data ad Helsinki, approderà in Italia dal 20 novembre, con un concerto al Teatro della Luna di Assago. Proseguirà poi nelle città di: Padova, Brescia, Firenze, Palermo, Catania, Bari, Roma e Bologna. Farà inoltre tappa a Bucarest l'1 dicembre. © RIPRODUZIONE RISERVATA