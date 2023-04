Diodato ha portato all’Alcatraz di Milano il suo ‘Così speciale tour’: le immagini del concerto

Sabato 22 Aprile 2023, 06:58

Tappa milanese per il nuovo tour nei club di Diodato, che giovedì 20 aprile si è esibito dell’Alcatraz portando dal vivo l’album ‘Così speciale’ (Carosello Records). Il cantautore ha calcato il palco con lo show che lo porterà nei principali club in Italia e in Europa, prodotto da OTR LIVE. Diodato durante il concerto ha ritrovato il suo pubblico e, canzone dopo canzone, lo ha guidato attraverso uno viaggio musicale tra successi, brani di repertorio e le canzoni dall’ultimo progetto. Il tour nei club è partito con successo da Padova e, dopo Milano, prosegue con date in tutta Italia e appuntamenti in Europa per poi estendersi anche durante l’estate 2023 nei festival italiani. Intanto è in radio ‘Occhiali da sole’, il nuovo singolo estratto dall’album ‘Così speciale’. Immagini da Ufficio Stampa

LEGGI ANCHE: -- Una, nessuna, centomila Mina: il nuovo album è un feuilleton in musica