Diodato con il suo brano “Fai rumore” di Sanremo si è aggiudicato il Disco d'oro

Fai rumore, il brano di Diodato vincitore del 70° Festival di Sanremo, è certificato Disco d’oro dopo essersi posizionato, per la seconda settimana consecutiva, al primo posto della classifica singoli Top of the music (Gfk). Fai rumore ha avuto oltre 12 milioni di visualizzazioni del video su Youtube e oltre 9 milioni di ascolti su Spotify, è in vetta alla classifica iTunes e ai primi posti delle classifiche Earone. © RIPRODUZIONE RISERVATA