Diodato e l'Eurovision Song Contest: «Giusto cancellare la gara»

«Che non ci sia la gara mi pare molto appropriato. Ma è giusto in questo momento mostrare l’Europa riunita, almeno intorno alla musica. Non so bene cosa accadrà, neanche da dove verranno trasmesse le esibizioni, perché ancora non sono state prese decisioni definitive, vedremo nei prossimi giorni». Lo dice il cantautoreche con il brano Fai rumore, con cui ha vinto l’ultima edizione del Festival di Sanremo, avrebbe dovuto partecipare all’Eurovision Song Contest, poi annullato per l’emergenza coronavirus.Manifestazione che ora rinasce con una formula diversa: il 16 maggio su Rai1 ci sarà infatti “Europe shine a light”, con i contributi, senza gara dei 41 finalisti. Un’idea nata dopo aver visto gli italiani cantare sui balconi. In teoria per me questo sarebbe stato il momento di raccogliere - spiega Diodato - ma inevitabilmente mi succede di pensare molto e idee nuove arrivano, ma soprattutto sto ragionando sull’occasione che ci è stata offerta per capire gli errori che ci hanno portato alla situazione che stiamo vivendo».