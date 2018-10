Dee Dee Bridgewater al concerto in Vaticano, Natale in musica anche con Anastacia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Concerto di Natale in Vaticano, la tradizionale manifestazione che vede sul palco dell’Aula Paolo VI, schiera anche quest’anno grandi star della musica che si esibiranno in espressioni della tradizione musicale natalizia e in brani evergreen di ogni genere, dal rock al pop, dal jazz al gospel, dal soul alla lirica, emozioni e senso di festa. Accompagnato dall’Orchestra Universale Sinfonica Italiana diretta dal Maestro Renato Serio, con la collaborazione del Maestro Stefano Zavattoni, il cast prevede al momento la presenza dell’americana Dee Dee Bridgewater, una delle inarrivabili voci femminili del jazz; della statunitense Anastacia, una delle artiste di maggior successo del terzo millennio; dei due cantautori Raphael Gualazzi e Edoardo Bennato; delle voci stupefacenti di Alessandra Amoroso e Elisa, cantautrice, polistrumentista, compositrice e produttrice.E, ancora, del vincitore di Sanremo 2017 e 2018, Ermal Meta; del vincitore nuove proposte Sanremo 2015, Giovanni Caccamo; del grande flautista Andrea Griminelli, dell’altrettanto prestigioso suonatore del flauto di Pan, Gheorghe Zamfir e del poliedrico astro nascente Mihail. Con la partecipazione straordinaria di Miguel Angel Zotto e Daiana Guspero.