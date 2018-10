Dave Grohl dei Foo Fighters mette all'asta per beneficenza i suoi strumenti autografati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

All’asta gli strumenti musicali di Dave Grohl. Dopo aver appena pubblicato in un particolare vinile Play, il frontman dei Foo Fighters ha annunciato la vendita all’asta, dal 9 ottobre, di una serie di strumenti autografati da lui stesso in partnership con il sito Reverb.com. I proventi andranno ad associazioni che aiutano i musicisti più giovani, unite dalla sigla «just PLAY».L’Lp regala chicche per gli appassionati: un vinile da 180 grammi con la mappa dello studio (EastWest Studios, LA) dove Grohl ha registrato Play incisa sul lato B, una copertina che si apre in diagonale e la scheda tecnica di registrazione. In agosto Dave Grohl aveva iniziato una delle sfide più importanti della sua carriera: PLAY, un mini-doc diviso in due parti diretto da Grohl stesso e dal suo collaboratore di SoundCity/Sonic Highways Mark Monroe, incentrato sulla realizzazione di un unico brano di 23 minuti che celebra gioie e fatiche di una vita dedicata allo studio di uno strumento.