Arriva oggi in radio e su tutte le piattaforme digitali, il nuovo singolo diestratto dal suo ultimo album(Sony Music). Una canzone a due facce, che inizia con l’osservazione di come sia ormai sempre più difficile alzare la testa dagli schermi, ma termina con la speranza per chi ancora si distingue dal mondo folle della gente distratta («Tu non sei così / tu non sei così / nemmeno un pò»). Un brano in cui l’artista osserva il mondo «ovattato» dei social network («Le case come confetti / Il trucco sopra i difetti / È tutto per somigliare / Per non sembrare diversi»). Il brano è accompagnato da un video diretto da Corrado Fortuna e girato a Favignana, stesso luogo in cui ha preso forma l’album.«La canzone parla di un amore protettivo, paterno e dolcissimo- racconta l’attore e regista- Sarà per questo che abbiamo immaginato una storia con una bimba come protagonista. O forse sarà anche che il tema della paternità sta per sfiorarmi da molto vicino». Dopo alcuni appuntamenti live estivi, Silvestri in autunno è atteso per il suo primo tour nei palasport (organizzato e prodotto da OTR live) che partirà con due date da Roma il 25 e 26 ottobre. Le date già in calendario, dopo Roma, sono: l’8 novembre a Padova (Kioene Arena), il 9 novembre a Rimini (RDS Stadium), il 15 novembre a Bari (Palaflorio), il 16 novembre a Napoli (Palapartenope), il 22 novembre a Milano (Mediolanum Forum), il 23 novembre 2019 a Torino (Pala Alpitour), data zero il 19 ottobre a Foligno (Pala Paternesi).