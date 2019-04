Silvestri e il suo ultimo lp “La terra sotto i piedi” dal 3 maggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Lo so, tempo fa avevo annunciato un altro titolo, ma avevo anche aggiunto un profetico “se non cambio idea”. L’ho cambiata. E adesso penso che questo disco non poteva avere altro titolo che questo, né un’altra immagine a raccontarlo. Signori vi presento “La terra sotto i piedi”. Esce il 3 maggio, e da oggi si può preordinare».Daniele Silvestri annuncia così sulle sue pagine social il titolo definitivo del nuovo album. Il post rivela anche la cover onirica ed evocativa del disco, realizzata dall’art director, grafico e fotografo Paolo De Francesco. “La terra sotto i piedi” è il nono album in studio di Silvestri, un disco con i piedi in terra dopo i fili sospesi di “Acrobati”. Parte del nuovo lavoro è stato anticipato in questi mesi con la pubblicazione di 45 giri tematici, il Vol.1: Dance Pack, il Vol.2: Rap Pack e l’ultimo, il Vol.3: Love Pack, in uscita a metà aprile. L’artista, dopo aver conquistato al Festival di Sanremo il Premio della Critica Mia Martini, il Premio della Sala Stampa Radio-Tv-Web Lucio Dalla e il Premio per il Miglior Testo Sergio Bardotti con “Argentovivo”, brano dal fortissimo impatto emotivo, in autunno è atteso sui palchi dei palasport.