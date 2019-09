Daniele Gatti protagonista a Dresda, Dortmund, Monaco e Lipsia

Nuova serie di impegni in Germania per Daniele Gatti, direttore musicale dell'Opera di Roma e dell'Orchestra Mozart, che alla ripresa delle attività dopo la pausa estiva è protagonista di due concerti con le orchestre della Sächsische Staatskapelle di Dresda e della Bayerischer Rundfunk di Monaco di Baviera.



Domenica 15 settembre alla Semperoper di Dresda propone il Concerto per violoncello n. 1 in la minore op. 33 di Camille Saint-Saëns, interpretato dalla violoncellista argentina Sol Gabetta, nuova artista in residence della Staatskapelle. A seguire la Sinfonia n. 5 di Gustav Mahler. Il concerto è replicato lunedì 16 e martedì 17 settembre sempre a Dresda, e mercoledì 18 settembre alla Konzerthaus di Dortmund.



Il successivo appuntamento è invece alla Hercules Saal di Monaco di Baviera, dove giovedì 3 e venerdì 4 ottobre Gatti propone

Le Mystère de l'Instant

di Henri Dutilleux, seguito ancora dal Concerto per violoncello n. 1 in la minore op. 33 di Camille Saint-Saëns, questa volta interpretato dallo spagnolo Pablo Ferrández. Chiude la serata la Sinfonia n. 5 di Dmítrij Šostakóvič.



Dopo questi impegni autunnali, Gatti tornerà in Germania per il concerto di fine anno della Gewandhausorchester di Lipsia. Il 29, 30, 31 dicembre e il 1° gennaio 2020, insieme ai solisti Olga Peretyatko, Natascha Petrinsky, Pavel Černoch e Matthias Goerne, con i cori del Gewandhaus e dell'Opera di Lipsia, proporrà la Nona Sinfonia di Ludwig van Beethoven, che con il suo Inno alla gioia è tradizionalmente scelta dalla città di Lipsia come augurio per il nuovo anno.

