Dall'Austria alla Finlandia, il viaggio musicale del Trio Folk

Allacciare le cinture perché domenica mattina si parte. Prima tappa l’Austria con Vienna e Salisburgo, si arriverà poi in Germania a Monaco e Bonn con i brani di Schubert, Mozart, Richard Strauss e Beethoven.



Non mancherà una puntata nella Finlandia di Sibelius prima di spostarsi verso est, in Ungheria, alla scoperta di Bartók e la musica tradizionale. L’itinerario alla scoperta della musica europea è proposto da un trio d’eccezione, il Trio Folk di Santa Cecilia composto da Ruggero Sfregola (violino), Ilona Balint (viola) e Francesco Di Donna (violoncello), Professori dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, che domenica 17 marzo (introduzione ore 11.30, concerto ore 12, Auditorium Parco della Musica, Sala Santa Cecilia) saranno protagonisti di un nuovo appuntamento del ciclo Family Concert.



Gli appuntamenti domenicali sono concerti rivolti a un vasto pubblico, destinati a giovani, studenti e famiglie che intendono avviare un rapporto “leggero” e vivo con l’esperienza dell’ascolto musicale. Della durata massima di un’ora sono senza intervallo, preceduti da un’introduzione al programma.



Ampia la varietà di repertori e organici proposti: dalla musica da camera a quella sinfonica, dalla musica vocale al jazz per incontrare i gusti di un pubblico numeroso. Protagonisti della rassegna, oltre ai musicisti dell’Orchestra e del Coro dell’Accademia di Santa Cecilia, alcuni dei migliori Solisti delle compagini ceciliane in formazione cameristica. Un’occasione unica per accedere, a un prezzo molto conveniente, alla grande musica.

