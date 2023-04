Dal 14 Aprile il nuovo singolo di Eterea

Eterea dopo il successo con GIURA, in collaborazione con il noto rapper vicentino Nashley e dopo le sue date in America insieme a Fausto Leali ed ospite al NYCanta insieme a Pupo, Clementino, Diodato e Anna Tatangelo, torna con un singolo da solista dal titolo Sex Appeal. Il brano prodotto da BS e MONTEFORTE è accompagnato da un video molto suggestivo girato tra i Navigli e Garibaldi, con uno sfondo che sembra quasi di essere a New York. Sex Appeal ha davvero un tiro da hit estiva ed è arricchito da un corpo di ballo che rende molto dinamica la clip e risalta il ritmo con sonorità anni 90 ed un ritornello che ti rimane in testa subito dopo il primo ascolto. Eterea, giovane artista romana, precisamente di Anzio, è attualmente al lavoro con il suo team alla realizzazione di una serie di brani che andranno a formare il suo primo album. Nel 2022 è stata protagonista in tantissime live al fianco e in apertura di artisti del calibro di Fausto Leali, Elettra Lamborghini, LDA, Riky, Astol e tanti altri per poi volare in America ospite del NYCanta e festeggiare il capodanno 2022/23 a Pontremoli insieme a Baby K e Cristina D’Avena. Si prospetta per lei un’estate 2023 molto ricca di concerti, in uscita altri singoli con collaborazioni importanti e sarà presente in varie piazze italiane per presentare il suo progetto discografico.