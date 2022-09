Da Grignani a Nada, Giordano Sangiorgi presenta il MEI2022: «Sdoganiamo la musica indipendente»

Giovedì 29 Settembre 2022, 12:57

Al via venerdì 30 settembre la nuova edizione del MEI Meeting delle Etichette Indipendenti, che porta la musica indipendente nel cuore di Faenza. La rassegna coordinata da Giordano Sangiorgi propone tre giorni di eventi live, incontri, mostre, fiere e forum che rendono la città vetrina privilegiata per gli appassionati di musica e non solo. Giunto alla soglia dei venticinque anni, il MEI intende confermare la sua vocazione nel segno del talento e dei giovani. Come lo stesso Sangiorgi ha ricordato, l’edizione 2022 è dedicata a Ivan Graziani, scomparso venticinque anni fa e celebrato oggi con una speciale figurina presentata ufficialmente sabato 1 ottobre al Teatro Masini di Faenza. Sarà l’occasione di un omaggio musicale a cura di Filippo Graziani. Credits Ufficio Stampa

