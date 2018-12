Capodanno, da Achille Lauro a Daniele Silvestri: ecco tutti i concerti in Italia

Nicola Piovani, Gazzè, Allevi, Mario Biondi, Dean Bowman: un Natale a tutta musica



Il Capodanno in piazza del Duomo a Milano sarà animato da Francesco Gabbani. A Torino, nel pomeriggio al teatro Regio, andrà in scena È la settimana dei concerti di Capodanno. A Roma, al Circo Massimo, dopo il Light Musical Show dei Kitonb, la notte del 31 ci saranno la piccola orchestra di Torpignattara, i Kitonb, Vinicio Capossela e dopo la mezzanotte, Achille Lauro. Sempre nella Capitale, all'Auditorium Parco della Musica, tradizionale concerto Gospel con il South Carolina Mass Choir.Il Capodanno in piazza del Duomo a Milano sarà animato da Francesco Gabbani. A Torino, nel pomeriggio al teatro Regio, andrà in scena

Roberto Bolle and Friends

. A Pescara la notte del 31 è in programma un concerto di J-Ax, mentre il primo gennaio ci sarà il concerto di Daniele Silvestri.



Piazza Libertà a Bari è stata scelta come sede del Capodanno di Canale 5: ci saranno, tra gli altri, Annalisa, Benji & Fede, Luca Carboni, Riccardo Fogli e Roby Facchinetti, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Gue Pequeno.



Il capodanno di Raiuno va in scena a Matera: tra gli ospiti Massimo Ranieri, Il Volo, Malika Ayane, Alan Sorrenti. A piazzale Michelangelo Michelangelo a Firenze canterà Francesco Renga. A Mantova, in piazza Sordello, si esibiranno Lo Stato Sociale e i Planet Funk.



Intenso il programma per il 31 dicembre a Orvieto per Umbria Jazz Winter: nel pomeriggio c'è un concerto di Barry Harris, alle 19 nel palazzo del Popolo va in scena Mare Nostrum, il progetto con Paolo Fresu, Richard Galliano e Jan Lundgren, dopo la mezzanotte Gospel Explosion e il quartetto con Enrico Rava, Danilo Rea, Giovanni Tommaso e Roberto Gatto dedicato alla Dolce Vita.

