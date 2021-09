«Stupenda» il nuovo brano del rapper D'Art: lancio venerdì su tutte le piattaforme

Martedì 21 Settembre 2021, 17:14 - Ultimo aggiornamento: 17:24

Uscirà venerdì prossimo 24 settembre su tutte le piattaforme e in tutti i digital store la debut track del rapper D’Art «Stupenda» con la produzione dei 2nd Roof. Il brano, in cui le sonorità pop anni ‘80 incontrano il rap si avvicina alla urban rhythm d’oltreoceano.

Il concept della traccia

Il concept della traccia è semplice, immediato, crudo: è il racconto viscerale degli effetti di una relazione tossica che, come ogni cosa nociva, può essere disastrosa e stravolgere la vita di una persona. Alla base, una scrittura efficace, matura, diretta, per un mood che, nella sua riflessiva malinconia, tiene il passo e va a tempo con l’energia dei flow.

Il brano vuol essere un ritratto personale

La penna di D’Art delinea un vero e proprio ritratto personale e della personalità di un giovane fuoriclasse, scommessa della musica attuale. «In questo brano ho deciso di raccontare come l’aspetto esteriore, a volte non coincida affatto con la reale natura di una persona - spiega D’Art -. Descrive un amore in cui uno dei due anelli è puro e sincero, mentre l’altro gioca scorrettamente con i sentimenti».

La vita di Samuele Riefoli a.k.a. D’Art

Il cantautore romano D'Art ha iniziato a muovere i suoi passi nello scenario urban nel 2017, pubblicando le sue produzioni. I primi approcci alla musica avvengono al liceo, con un gruppo di amici. Nel 2019 scrive e interpreta con suo padre, il cantautore Raf, il brano «Samurai» che fu scelto come spot per la campagna pubblicitaria Ringo. Contemporaneamente alla sua attività musicale, ha frequentato la Pennsylvania State University dove attualmente studia Strategic Communications.

