Cremonini in concerto all'autodromo di Imola il 2 luglio: «Unisco la passione per i motori alla musica»

Non si ferma il successo del tour STADI 2022 di Cesare Cremonini che lo vedrà tra i grandi protagonisti dell’estate italiana con otto imperdibili date nei più importanti stadi italiani e che si concluderà con il concerto evento del 2 luglio all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Per l’occasione è stata realizzato un manifesto ufficiale per storicizzare l’evento in cui si intravede per la prima volta il nuovo palco stilizzato e interpretato dal tratto di Aldo Drudi. A conferma del grande legame che lega Cremonini al mondo del motor sport, Cesare sarà presente come ospite domenica al Gran premio di Imola in occasione del quale presenterà il nuovo manifesto.

“Ho voluto omaggiare il fascino dell’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola - spiega Cesare - unendo la passione degli amanti dei motori a quella del pubblico dei grandi concerti live. Tutto in un solo manifesto, nato per storicizzare il grande concerto che si terrà 2 luglio in autodromo. Per questo motivo nell’immagine creata da Aldo Drudi sono stilizzati in modo grafico sia il mio nuovo palco che la pista del circuito di Imola, che si allunga oltre la mitica Rivazza, luogo simbolo per tutti i tifosi del motor sport e dei concerti. Ho chiesto poi di far realizzare tre diversi colori della stessa immagine, una per ogni momento che vivrà il pubblico: Dal chiaro del mattino fino al blu della notte, per rappresentare in modo completo tutta la passione e l’eccitazione che avvicina e unisce da sempre la musica allo sport”.

Calendario "Cremonini Stadi 2022"

9 giugno 2022 - LIGNANO - Stadio Teghil (data zero)

13 giugno 2022 - MILANO - Stadio San Siro (sold out)

15 giugno 2022 - TORINO - Stadio Olimpico

18 giugno 2022 - PADOVA - Stadio Euganeo

22 giugno 2022 - FIRENZE - Stadio Artemio Franchi

25 giugno 2022 - BARI - Stadio Arena Della Vittoria (sold out)

28 giugno 2022 - ROMA - Stadio Olimpico

2 luglio 2022 - IMOLA - Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari

Da oggi è in tutte le radio italiane il nuovo singolo “Chimica”, terzo estratto dall’ultimo album di Cesare Cremonini, “La ragazza del Futuro”, uscito il 25 febbra via Virgin Records/Universal Music Italia. Il brano segue la pubblicazione dei precedenti singoli, “Colibrì” e “La ragazza del Futuro”.

“Chimica” è una di quelle canzoni pop che provengono dall’inconscio, uno strano vortice fatto di ricordi, sogni e immagini sedimentate dentro di noi, che la musica e il ritmo hanno il potere di risvegliare. Un pizzico di malizia rende il testo, apparentemente diretto ed esplicito, un abito dai veli vaporosi che lascia intravedere la pelle nuda, le forme sensuali, il desiderio erotico senza mai mostrarlo del tutto. Proprio come nei sogni, tutto in “Chimica” è surreale e le regole non esistono.

Dal punto di vista musicale “Chimica” è un “gioco sexy e chic” dai riferimenti pop anni ’80, che invita a lasciarsi andare al ritmo ipnotico, il riff di basso funky e quel tocco di elettronica che caratterizza i ritornelli. Tratteggiato da lunghe parti strumentali, musicali e molto espressive, perfette per le performance live negli stadi di Cesare Cremonini, “Chimica” è il terzo singolo estratto dall’album “La ragazza del futuro”, ennesima conferma della grande fertilità artistica del cantautore bolognese, che ancora una volta mostra la varietà del suo approccio alla musica pop, mai scontato e ripetitivo.