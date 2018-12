Cremonini a Roma con i suoi “Possibili Scenari" in 20 anni di carriera

Il “Cremonini Live 2018”, la tranche invernale dei quattro concerti negli stadi di Cesare Cremonini fa tappa a Roma al Palalottomatica con due attesissimi show l’11 e 12 dicembre.



Il “miracolo pop” continua in 23 date nei palasport, un tour che porterà in tutt’Italia lo spettacolo di grande successo di quest’estate negli stadi: 24 brani in scaletta, tra cui alcune canzoni mai eseguite dal vivo, in 2 ore e 20 di concerto durante le quali Cremonini, musicista, autore, show-man, unico per stile e talento, incanterà il pubblico con uno spettacolo “internazionale”.



Dalle canzoni storiche fino al lavoro maturo e visionario dell’ultimo disco “Possibili Scenari”. Un concerto, quello che Cremonini mette in scena, capace di rappresentare al meglio i suoi vent’anni di carriera, costellati da successi entrati nell’immaginario collettivo.



In questi anni, Cesare ha sempre scritto riuscendo a coniugare la sua impostazione da cantautore con arrangiamenti e sonorità sempre ricercate lontane dalle mode del momento. Caratteristiche queste che fanno di lui uno degli artisti musicalmente più influenti del panorama italiano.



Agli oltre150 mila paganti del tour negli stadi del “Cremonini Live 2018” si aggiungono gli oltre 160 mila biglietti venduti per il tour invernale che terminerà il 16 dicembre con la terza data al Mediolanum Forum di Milano.



Il tour, originariamente previsto di 15 date, ha duplicato - e in alcuni casi triplicato - le date per soddisfare la grande richiesta del pubblico. Sul palco saliranno: Cesare Cremonini (voce, pianoforte, chitarra); Nicola Balestri (basso e banjo); Andrea Morelli (chitarre elettriche e acustiche); Alessandro de Crescenzo (chitarre elettriche e acustiche); Michele Guidi (tastiere); Bruno Zucchetti (tastiere); Andrea Fontana (batteria); Andrea Giuffredi (tromba); Massimo Zanotti (Trombone); Gabriele Bolognesi (Sax e flauto traverso); Annastella Camporeale (cori) e Gianluigi Fazio (cori, chitarra acustica).

