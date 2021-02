Sanremo 2021, Amadeus presenta il Festival. Ecco le 26 canzoni in gara: tanto amore e poca pandemia

Sarà un Sanremo «difficile», ma porterà finalmente il sorriso. Il presentatore e direttore artistico Amadeus oggi ha presentato la 71° edizione del Festival che condurrà insieme a Fiorello. Un'edizione segnata anche dall'assenza di pubblico in sala. Annunciati gli ospiti delle puntate: tra questi Ornella Vanoni, i Negramaro e Alessandra Amoroso. Ma Amadeus spera anche in Loredana Bertè e Jovanotti. E, tra presenze famose e nuovi volti, sono stati annunciati anche i partecipanti all'edizione 2021 del Festival di Sanremo: nel corso della conferenza stampa di oggi, le canzoni che prenderanno parte alla gara sono state fatte ascoltare alla stampa.

Alla fine del tradizionale ascolto Amadeus ha ammesso: «Quest'anno ho ricevuto le cose più interessanti e forti dai giovani». E ancora: «Io non faccio un ragionamento scientifico su generazioni, vado a seconda di quello che mi colpisce da ex dj», dice il direttore artistico che poi ha promesso «massima libertà per la messa in scena per i cantanti e molti di loro faranno show». E pazienza se qualcuno dovesse avvicinarsi a meno di un metro e mezzo, «perché saremo tutti tamponati e l'Ariston sarà una bolla: mica penserete che io e Fiorello possiamo stare a due metri l'uno dall'altro?», ha scherzato.

I cantanti

Nei 26 brani dei Big in gara abbondano sicuramente quelli che parlano d'amore, da quello felice e infinito cantato da Orietta Berti a quello più o meno sofferto delle canzoni di Ermal Meta, Fasma, Irama e La Rappresentante di Lista. Fino a quello omosessuale che trova espressione in Voce di Madame ma non mancano neanche le venature legate alla pandemia da Covid, tuttora in corso. Così come ci sono i riferimenti al sociale e all'attualità di Willie Peyote che in Mai dire mai (La Locura) critica l'approccio alla cultura e alla politica nel nostro Paese, cita persino il famosissimo «le brutte intenzioni» di Morgan e lamenta: «Riapriamo gli stadi ma non teatri né live».

Ma ci sono tanti aspetti del linguaggio e dei temi dei brani festivalieri che sembrano influenzati da clausura, solitudine, ipocondria. C'è, infatti, abbondanza di farmaci e farmacisti, di supermercati, c'è persino quello che sembra un omaggio ad un «balcone italiano» nel pezzo dei ComaCose e un certo numero di canzoni in cui è forte la voglia di evasione, di leggerezza, di riscatto. Per quanto riguarda le sonorità, non mancano i rap, i pezzi urban, abbonda l'elettronica ma è praticamente assente la trap, che non era scontato per un cast (nella media) così giovane come quello di quest'anno.

C'è invece un grande ritorno alla tradizione, non solo melodica ma anche al rock duro, ad accenni punk, alla musica anni '70, '80, '90. Così Gazzè canta Il Farmacista, dove, in una perfetta alchimia tra testo ironico e musica del miglior Max, biasima chi dice di avere la verità in tasca per ogni cosa, dispensando farmaci (con tanto di innominabili principi attivi) per ogni «tormento» ed ogni «magagna». Poi c'è il «sesso ibuprofene», ovvero il sesso antidolofirico che Aiello brevetta in Ora, un pop contemporaneo dedicato a quella fase in cui non si riesce a superare la fine di una storia d'amore e chi viene dopo si prende la parte peggiore di noi.

E ad un medicamento lenitivo è dedicato anche Arnica, dove il cantautore Gio Evan cerca di alleviare gli urti contro il mondo, con una canzone-pomata («voglio farmi scivolare il mondo addosso e non scivolare sempre io»). La voglia di evasione si fa sentire nel riuscitissimo brano di Colapesce e Dimartino, Musica leggerissima, un pop esistenzialista e liberatorio.

I cinque componenti de Lo Stato Sociale si presentano con un Combat Pop, che unisce sberleffo, impegno e un ritmo con cui non faranno ballare solo «la vecchia» di Una vita in vacanza (con cui si piazzarono secondi al festival del 2018) ma un pò tutti. Chi si aspettava proprio un bel 'punk da balerà dagli Extraliscio feat. Davide Toffolo non rimarrà deluso da Bianca luce nera, canzone che parla dei contrari. E se Arisa si presenta con un bel brano scritto da Gigi D'Alessio Potevi fare di più, storia d'amore tra sofferenza e consapevolezza, Annalisa festeggia con dieci altrettanti anni di carriera, proponendo una ballad moderna che è una dichiarazione d'amore nei confronti della musica. Esistenzialista il brano di Malika Ayane che si ritrova in Ti piaci così. Cita Celentano (che forse sarà ospite al festival) il brano di Bugo, che in E invece sì racconta che anche chi fallisce può rialzarsi. In Fiamme negli occhi i ComaCose (che sono una coppia anche nella vita) raccontano la loro storia tra alti e bassi. Di seguito tutti i partecipanti alla 71a edizione del Festival di Sanremo.

Le canzoni

Ecco le 26 canzoni che parteciperanno al Festival:

1. Aiello - Ora Un amore perso e ritrovato.

2. Annalisa - Dieci

3. Arisa - Potevi fare di più

4. Bugo - E invece sì

5. Colapesce e Dimartino - Musica leggerissima

6. Coma Cose - Fiamme negli occhi

7. Ermal Meta - Un milione di cose da dirti

8. Extraliscio (feat. Davide Toffolo) - Bianca luce nera

9. Fasma - Parlami

10. Francesco Renga - Quando trovo te

11. Fulminacci - Santa Marinella

12. Gaia - Cuore amaro

13. Ghemon - Momento perfetto

14. Gio Evan - Arnica

15. Irama - La genesi del tuo colore

16. La Rappresentante di Lista - Amare

17. Lo Stato Sociale - Combat Pop

18. Madame - Voce

19. Malika Ayane - Ti piaci così

20. Måneskin - Zitti e buoni

21. Max Gazzè e la Trifluoperazina - Il farmacista

22. Francesca Michielin e Fedez - Chiamami per nome

23. Noemi - Glicine

24. Random - Torno a te

25. Orietta Berti - Quando ti sei innamorato

26. Willie Peyote - Mai dire mai (La Locura)

