Wrongonyou annuncia le nuove date del tour: al via il 5 novembre da Bari, il 4 dicembre a Roma

Dopo aver vinto il premio della critica Mia Martini nella Sezione Nuove Proposte al 71° Festival di Sanremo, Wrongonyou annuncia le date del tour SONO IO Live, prodotto e distribuito da Vivo Concerti.

Alle tappe di Milano e Roma, si aggiungono quindi altre cinque date in tutta Italia: il tour partirà infatti il 5 novembre da Bari e arriverà il 6 novembre a Santa Maria a Vico (CE), il 27 novembre a Torino, il 29 novembre a Milano, il 4 dicembre a Roma, il 10 dicembre a Bologna e l’11 dicembre a Roncade (TV).

“SONO IO” è il nuovo album di inediti, uscito per Carosello Records il 12 marzo in streaming. Il disco è stato anticipato dalla pubblicazione di un esclusivo vinile contenente “Lezioni di volo” nella sua versione originale e acustica, esaurito in soli tre giorni. Ottimi riscontri di critica e pubblico dopo la partecipazione al Festival.

Il brano ha raggiunto infatti il maggior numero di streaming tra quelli presentati nella categoria nuove proposte, con più di un milione di stream raggiunti. Grande successo anche in radio: il brano si è infatti aggiudicato il premio di RTL 102.5 come brano più gradito dal pubblico della radio tra quelli delle nuove proposte.

