Omer Meir Wellber dirige l'Orchestra del Teatro Massimo di Palermo , in programma Sadikova, Haydn e Schumann

“Non vi lasciamo senza musica” prosegue domenica 13 dicembre con un concerto sinfonico trasmesso in diretta streaming dalle 20.00 sulla webTv del Teatro Massimo e diretto da Omer Meir Wellber che per l'occasione suonerà anche al cembalo come solista con l'Orchestra del Teatro Massimo.

In programma la prima esecuzione italiana di Marionettes della compositrice uzbeka Aziza Sadikova che ha scritto questo brano su commissione di Wellber ispirandosi all'opera per marionette Philemon und Baucis di Joseph Haydn, ma anche alle musiche per clavicembalo di François Couperin. Il programma del concerto prosegue infatti con l'Ouverture di Haydn da Philemon und Baucis, l’unica fra le diverse opere per marionette di Haydn a noi pervenuta, basata su uno dei più celebri episodi delle Metamorfosi di Ovidio.

Chiude il programma la Quarta Sinfonia di Robert Schumann, op. 120 in re minore, composta nell'estate del 1841, quindi nello stesso periodo in cui fu composta la Prima Sinfonia, ma pubblicata per ultima, nel 1853, dopo essere stata sottoposta a un lavoro di revisione che riguardava soprattutto l'orchestrazione, mentre la struttura rimase quasi immutata.

Prossima settimana, doppio appuntamento natalizio al Duomo di Monreale. Il 18 dicembre l'Orchestra e il Coro del Teatro Massimo saranno diretti da Ciro Visco, maestro del Coro della Fondazione, per un programma che comprende alcuni dei più grandi classici natalizi, da Adeste Fideles e Stille Nacht fino a White Christmas. Solista sarà il giovane soprano palermitano Federica Guida, entrata a far parte dell'Ensemble della Staatsoper di Vienna che quest'estate ha debuttato alla Scala in concerto.

Altri giovani talenti saranno i protagonisti del concerto del 19 dicembre sempre al Duomo di Monreale: debutta infatti in questa occasione la Massimo Youth Orchestra diretta da Michele De Luca. La formazione giovanile del Teatro Massimo affronterà un programma con grandi composizioni barocche come il Concerto grosso per la notte di Natale di Arcangelo Corelli, la Suite per orchestra n. 3 di Bach e il Concerto per trombone alto e orchestra di Georg Christoph Wagenseil, dove Michele De Luca sarà anche il solista.

Dopo l'Intermezzo del compositore palermitano Simone Piraino, brani nuovamente natalizi con A Christmas Festival e Jingle Bells. Tutti gli appuntamenti saranno trasmessi in streaming sulla webTv. Per assistere basta collegarsi al sito del Teatro (www.teatromassimo.it) e per chi volesse è possibile fare una donazione libera tramite carte di credito o PayPal.

© RIPRODUZIONE RISERVATA