Di playlist se ne intende. D’altronde, oltre ad essere uno dei cantautori più amati della nuova scena italiana, è anche un dj capace di radunare grandi masse sotto i palchi dei club. Ospite domani della giornata di chiusura di Internazionale Kids, il festival di giornalismo per bambine e bambini organizzato dalla rivista, una tre giorni di eventi tra incontri, conferenze, presentazioni di libri, proiezioni e laboratori, Marco Jacopo Bianchi – questo il vero nome del musicista di Ivrea, classe 1982 – spiegherà come si costruisce la playlist perfetta.

Ad ascoltarlo, una platea composta da bambini dai 7 ai 12 anni: “Ho tre figli. Il più grande, Pietro, ha 9 anni. La più piccola, Linda Futura, è nata nella primavera del 2021, mentre pubblicavo l’album ‘La terza estate dell’amore’. Ma loro non mostrano particolare interesse per quello che faccio – sorride Cosmo – dei sintetizzatori e delle tastiere non gli importa nulla. Non si sentono attratti. Aspetto che diventino adolescenti. A Pietro ho mostrato come mixare i dischi, ma dopo un’ora era già fuso. La musica elettronica è difficile, ostica”.



Com’è essere figlio di un musicista come Cosmo? “Figo. Non indottrino, ma educo. Degli eroi della trap ai miei figli ho fatto scoprire Ghali e Thasupreme. I bimbi sono impazziti. Nelle loro playlist ci sono poi Benji & Fede, Baby K e le canzoni di Sanremo. ‘Occidentali’s Karma’ di Gabbani è stato un tormentone anche in casa mia. E pensare che Gabbani neppure mi piaceva: sentire i bambini cantare quella canzone l’ha reso simpatico anche a me”, risponde lui.



Il musicista piemontese, reduce dal festival “La prima festa dell’amore”, che ad aprile ha riunito a Bologna 9mila persone in tre giorni, il 17 giugno darà il via da Ferrara al suo tour estivo, che lo porterà il 25 giugno a Camaiore (Lucca), l’1 luglio a Napoli, il 2 luglio a Cosenza, il 9 luglio a Padova, il 23 luglio a Genova, il 9 agosto a Cesena, il 10 agosto a Pescara, il 12 agosto a Locorotondo (Bari), il 13 agosto a Gallipoli (Lecce), il 19 agosto a Lignano Sabbiadoro (Udine), il 26 agosto a Fermo, il 27 agosto a Terni, l’11 settembre a Firenze, il 16 settembre a Roma e il 24 settembre a Milano: “Ogni concerto sarà un’esperienza collettiva unica e irripetibile, coinvolgente, tra brani del passato e i pezzi de ‘La terza estate dell’amore’. Sono pronto a trascinare il pubblico nella mia grande festa”