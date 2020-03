Il cantautore Virginio giovedì in streaming con gli “Artisti Profondi”: «Vogliamo aiutare Fondi, la mia città in zona rossa»

L’idea è stata sua, in un giro di “fondi”. Per la città di Fondi dov’è nato, il cantautore Virginio ha lanciato l’iniziativa “Artisti Profondi”, con l’obiettivo di raccogliere fondi per l’ospedale e la protezione civile. La serata si inserisce nel calendario di appuntamenti di #iosuonodacasa: Virginio, 34 anni, ha messo insieme un bel po’ di nomi che giovedì 2 aprile si esibiranno in diretta streaming sui suoi profili social (Instagram, Facebook e Twitter): Marco Masini, Arisa, Noemi, Chiara Galiazzo, Paola Iezzi, Giovanni Caccamo, Pierdavide Carone, Federica Camba e Annalisa. L’iniziativa vuole essere di supporto alla città dell’agro pontino oggi tra le più colpite dal coronavirus e dichiarata zona rossa.



Virginio, per ripercorrere brevemente la sua storia, nel 2006 ha partecipato a Sanremo Giovani, nel 2011 ha vinto il programma Amici, ha tre album all’attivo, vincitore nel 2019 di un Latin Grammy in quanto autore del disco di Laura Pausini “Fatti sentire” di cui ha firmato diversi brani, è autore anche di Kylie Minogue, Raf, Paola e Chiara, Francesca Michielin, Lorenzo Fragola, Chiara Gallazzo. È pronto e in attesa di tempi migliori l’album 2020 con brani inediti e un tour programmato negli Usa promosso da Siae e Mibact.



Da cosa nasce “Artisti Profondi”?

«In questo momento non sono a Fondi, mi trovavo a Roma per lavoro e ho deciso di restare qui, anche se vivo a Milano. Ma il mio cuore è lì, dove si trova tutta la mia famiglia, così ho cercato di pensare a qualcosa che potesse essere utile in questo momento ad alto rischio sanitario per la città, presidiata dall’esercito, dove non si entra e non si esce... Ho sentito il sindaco, il Comune ha creato un fondo per l’Emergenza Coronavirus e ora cercheremo di potenziarlo. Comune e Proloco hanno dato il loro patrocinio al concerto».



Gli artisti hanno aderito di slancio?

«Sì, è bello sapere di essere circondati da artisti profondi e non mi riferisco solo al gioco di parole, ma anche alla loro profondità d’animo nell’accettare subito il mio invito, soprattutto in una situazione di emergenza come questa. Al live ho voluto invitare anche artisti di Fondi, tra cui Tania Tuccinardi, protagonista in “Notre Dame De Paris”, Gabriele Pezone, pianista e concertista internazionale, la cantante lirica Desirè Capaldo e la cantautrice jazz Chiara Stroia».



Come funzionerà lo streaming della serata?

«Una regia speciale darà la possibilità agli artisti di interagire con me, che farò da “collante” e lascerò di volta in volta il palco, in questo caso lo schermo, alle loro performance. Gli artisti si esibiranno ovviamente da casa, ciascuno con i mezzi che ha. E io metterò a disposizione i miei canali social».



Ci saranno dirette doppie?

«Sì, grazie a una speciale regia siamo riusciti ad avere le dirette non solo su Instagram, ma anche su Facebook e Twitter, così ognuno potrà seguire il concerto come vorrà. Mia madre ad esempio non ha Instagram e lo vedrà su Facebook... Sono molto contento di essere riuscito a organizzare questo evento per Fondi, non si può immaginare lo stato d’animo di chi è lontano e non può abbracciare i suoi cari neanche in momenti così tristi. Qualche giorno fa è morto mio nonno, di cuore, aveva 86 anni, e al di là dei funerali che non si possono celebrare, non poter neanche abbracciare mio padre è stata la cosa peggiore. Mi era venuta la tentazione di prendere la macchina e andare, ma ci ho ripensato subito. E ho voluto ricordare questo sacrificio a tutti quelli che escono di casa senza criterio. Ma intanto, buon concerto».



La diretta streaming “Artisti Profondi” giovedì 2 alle 21 si inserisce nel calendario di appuntamenti di #iosuonodacasa lanciata da Rockol insieme a All Music Italia. I social di Virginio che trasmetteranno l’evento in contemporanea sono: Facebook: https://www.facebook.com/virginiomusic/ Instagram: https://www.instagram.com/virginionero/ Twitter: http://www.twitter.com/virginionero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA