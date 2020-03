Coronavirus, Fedez fa lo show concerto dal balcone: 1,2 milioni di fans su Instagram Video

Così il dj set con divagazioni (tra i complimenti ai vicini del settimo piano piano e quelli al maglioncino colorato della signora al secondo) proposto oggi da Fedez, alle 18 in punto, in sintonia con i balconi di tutti Italia, dal suo attico nel quartiere Citylife di Milano, progettato da Zaha Hadid, è stato visto su Instagram da quasi un milione di persone.

Fedez ha proposto un viaggio in musica che da Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno conduceva a Il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano. Anche sul balcone di Fedez, come nei balconi di tutta Italia, i pezzi più gettonati per il flash mob musicale che si sta affermando come appuntamento fisso dei giorni di quarantena, sono stati i classici della storia della musica italiana, naturalmente remixati, come si addice ad un appuntamento dance al tramonto.

