Coronavirus, cancellato il festival di Glastonbury: erano attesi da McCartney a Swift

Il festival di Glastonbury, uno degli eventi musicali più attesi in Gran Bretagna e sempre di grande appeal nel mondo, è stato cancellato a causa del coronavirus. Lo riporta la Bbc. Quest'anno, per il periodo 24/28 giugno erano annunciate le esibizioni di pop star come Taylor Swift, Paul McCartney, Kendrick Lamar, Lana Del Rey, Dua Lipa, Camila Cabello e Diana Ross. Appena sei giorni fa, l'organizzatrice Emily Eavis si era detta certa che l'evento sarebbe stato confermato, ma dopo l'invito del governo ad evitare assembramenti e a rispettare le misure di distanziamento sociale, la cancellazione era nell'aria.

Ultimo aggiornamento: 12:50

