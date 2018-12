Dal 28 al via il tour dei Cor Veleno ​con l'album “Lo spirito che suona”

Parte il 28 dicembre il tour di presentazione di “Lo spirito che suona”, il nuovo album dei Cor Veleno, uscito il 26 ottobre per la loro etichetta e la distribuzione di Artist First. Il disco, nella settimana di uscita, è entrato direttamente all’undicesimo posto degli album e al terzo posto dei vinili più venduti in Italia secondo Fimi/Gfk.



Si tratta di un album nato dal desiderio di rendere omaggio all’amico e compagno Primo e al suo talento prematuramente scomparso, in cui si conserva il testamento di un’intera generazione di rapper e si consacra la storia di un genere. L’album è stato anticipato lo scorso 27 aprile dall’uscita del singolo e video “Shut tha fuck up” e dal video del brano “Tutta la vita”, seguiti dall’ultimo estratto “Niente in cambio feat. Giuliano Sangiorgi & Roy Paci”. © RIPRODUZIONE RISERVATA