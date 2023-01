Cookies N' Cream di Guè, Anna e Sfera Ebbasta: testo e significato

«Sono dolce come wo-ho-ho caramello, gli spezzo il cuore e passo al fratello». Un testo che mescola nomi di biscotti e dolcetti a sesso, soldi e droga: gli elementi per la hit più di successo del momento ci sono tutti in "Cookies and Cream" la nuova hit di Gue (ex Club Dogo) con Sfera Ebbasta e Anna. La canzone è uscita nel nuovo album Madreperla ed è già tra le più cercate e ascoltate.

Cookies 'n cream significato

In questo album tra i molteplici featuring, i campionamenti e la qualità delle liriche, Guè alza ancora una volta l’asticella rimettendo ordine nella scena rap e prendendosi nuovamente il trono. In Cookies n cream il feat con Sfera Ebbasta, gamechanger del rap italiano firma un successo assicurato insieme alla presenza di Anna che Guè definisce "la rapper donna più forte d'Italia in questo momento". La canzone mescola nomi di dolci a un immaginario molto "trap" fatto di sesso, lusso e soldi.

Cookies N'Cream, testo

Qui sotto il testo di Cookies N’ Cream di Guè feat. Anna e Sfera Ebbasta:

È dolce come wo-ho-ho caramello, cookies n’ cream m-m-marshmellow

Wo-ho-ho fresh cocco, vaniglia è la meraviglia del blocco

E dico wo-ho-ho caramello, cookies n’ cream m-m-marshmellow

Wo-ho-ho cioccolato, fragola il meglio che ho mai mangiato

Macadamia mentre lo assaggia, fissa mi guarda, sì lo fa apposta

Tutti sotto per le sue foto a me mi manda quelle che non posta

Passa e fa girare tutto l’isolato, dopo che ho fumato ho voglia di un gelato

Ho due ferri chiamiamoli Ben&Jerry, lei vuole un G come Shelby, io voglio quella strawberry

Dulce de leche liscia laserata ad impulsi, necessito un gusto rosa pussy

La differenza tra me è simple: tu bimbo, io pimpo

È dolce come wo-ho-ho caramello, cookies n’ cream m-m-marshmellow

Wo-ho-ho fresh cocco, vaniglia è la meraviglia del blocco

E dico wo-ho-ho caramello, cookies n’ cream m-m-marshmellow

Wo-ho-ho cioccolato, fragola il meglio che ho mai mangiato

Baby qua c’è più crema che in un Haagen-Dazs, il pre-premier class il ba-backstage pass

Finché ti sciolgo l’ice cream, mi faccio sto film poi straccio la sim

Pronto baby dimmi sei impegnata? Sono busy, la mia amica corre non ha patente né leasing

Quanti fake sorrisi, fake ass bitches che fanno le ingrate poi le snake e i dissing

Dice: dove sei? Voglio vedere la queen, vorrebbe mangiarmi di notte come cookies n’ cream

Scemo mollami non bevo la […], se collassa poi gli rubo la weed

Sono dolce come wo-ho-ho caramello, gli spezzo il cuore e passo al fratello

Wo-ho-ho fresh cocco, mi sento la più forte anche se quella non la tocco

È dolce come wo-ho-ho caramello, cookies n’ cream m-m-marshmellow

Wo-ho-ho fresh cocco, vaniglia è la meraviglia del blocco

E dico wo-ho-ho caramello, cookies n’ cream m-m-marshmellow

Wo-ho-ho cioccolato, fragola il meglio che ho mai mangiato

Tolgo questo ice dal frigo, vuole farmi assaggiare come Bello Figo

È un gusto esotico sa di mango, la giro da dietro come col Kangol

Oh mama monta sul mezzo come la panna, tu sei mezzo e mezzo: Ranma

Entro all white come un gelataio, raddoppio la white come con il taglio

La sua sa di caramelle tipo Haribo, dieci chili nel baule del mio amico, serramanico

Mi piace quando lo fai like that, occhiali da sole, paranoie, flash

Oro 18 carati non diventa nero come un Oreo. Chica fuma con me, tocchiamo il cielo

Tengo della cioccolata nella tasca però non è Cameo, cambio fuso orario sopra un aereo

Wo-ho-ho fresh cocco, candy, sciroppo, Calvin sui boxer mentre lei è già sotto

Ho fatto così tanti soldi che manco li conto, ho così tanti platini che non me li ricordo, sciocco