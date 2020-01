Il poliedrico artista John Legend ha iniziato il 2020 con un nuovo brano inedito, Conversations in The Dark’ disponibile da oggi sulle piattaforme digitali. Legend, cantautore multiplatino e attore, è anche uno dei soli 15 artisti della storia a essere inserito tra i vincitori Egot (Emmy Award, Grammy Award, Premio Oscar e Tony Award, i quattro principali premi annuali statunitensi dedicati all’intrattenimento). Sarà possibile ascoltare Conversation in The Dark nel prossimo episodio dell’acclamata serie tv This is Us, che tornerà con la seconda parte della quarta stagione l’11 febbraio su FoxLife (canale 114 di Sky), nella quale reciterà lo stesso John Legend. Il brano è stato scritto da Legend, Gregg Wattenberg, Jesse Fink, Kellen Pomeranz e Chance Peña ed è stato prodotto da Gregg Wattenberg e Pom Pom. © RIPRODUZIONE RISERVATA