Confermati i due concerti dell'Orchestra sinfonica della Rai: sul podio Ion Marin

Stante a quanto disposto dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del primo marzo 2020, i due concerti dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai in programma all'Auditorium Rai "Arturo Toscanini" di Torino giovedì 5 marzo alle 20.30 (turno rosso con diretta su Radio3 Rai) e venerdì 6 marzo alle 20 (turno blu), si svolgeranno regolarmente, senza alcuna limitazione.



Per motivi tecnici legati all'attuale situazione, il direttore d'orchestra Fabio Luisi e il soprano Ekaterina Bakanova non potranno prendere parte al concerto. Saranno sostituiti rispettivamente da Ion Marin e da Bernarda Bobro. Il programma resta invariato per quanto riguarda la Sinfonia n. 4 in sol maggiore per soprano e orchestra di Gustav Mahler, che chiude il concerto. In apertura di serata invece, al posto delle previste Variazioni e fuga su un tema di Beethoven op. 86a di Max Reger, sarà eseguita la Sinfonia n. 4 in do minore di Franz Schubert detta “La tragica”.

