Concertone del primo maggio all'Auditorium, la lista completa degli artisti e come seguirlo

Concertone del Primo Maggio ricco e con una lista di partecipanti (ovvero line up, come dicono le persone alla moda) molto eterogenea, che promette, stando ai promotori, “testimonianze in diretta e riflessioni sul periodo storico che stiamo vivendo”, per sei ore di musica dal vivo. Poco importa che non sarà a San Giovanni, il suo scenario abituale, ma alla Cavea dell’Auditorium. E che non sarà ammesso il pubblico, ma soltanto uno sparuto gruppo di addetti ai lavori e una cinquantina di giornalisti accreditati.

Il tradizionale appuntamento promosso da Cgil, Cisl e Uil, prodotto e organizzato da iCompany, rinuncia (per fortuna) agli assembramenti, ma non macherà la diretta su Rai3 e Rai Radio2, sabato 1 maggio dalle ore 16.30 alle ore 19 e dalle ore 20 alle 24. L’intero evento sarà disponibile anche su RaiPlay, sia in diretta che on demand.

Ma ecco gli ospiti: Noel Gallagher, Alex Britti, Antonello Venditti, Après la Classe & Sud Sound System, Balthazar, Edoardo Bennato, Bugo, Chadia Rodriguez ft. Federica Carta, Colapesce e Dimartino, Coma_Cose, Enrico Euggeri, Ermal Meta, Extraliscio, Fabrizio Moro con Vinicio Marchioni e Giacomo Ferrara, Fasma, Fast Animals and Slow Kids & Willie Peyote, Fedez, Folcast, Francesca Michielin, Francesco Renga, Gaia, Gaudiano, Ghemon, Gianna Nannini e Claudio Capéo, Ginevra, Gio Rvan, Il Tre, l'Prchestraccia, La Rappresentante di Lista, Lp, Madame, Mara Sattei, Max Gazzè & the Magical Mystery Band, Michele Bravi, Modena City Ramblers, Motta, Nayt, Noemi, Orchestra multietnica di Arezzo con Magherita Vicario, Piero Pelù, The Zen Circus, Tre Allegri Ragazzi Morti, Vasco Brondi e Wrongonyou.

Per la prima volta sarà Stefano Fresi a presentare gli artisti, affiancato da Ambra Angiolini (alla sua quarta partecipazione), e da Lillo. «Quest’anno possiamo permetterci di pensare ad una ripartenza, anche se ancora lontana da quello che avremmo voluto davvero – racconta Ambra Angiolini - Sono comunque motivata a partecipare e a godermi lo spettacolo che si riaccende. Augurandoci che le risposte siano dominanti sulle domande e che la rabbia sia solo per... non aver trovato “posto” al Concertone».

«Sono fiero di presentare questo evento così importante in questo momento storico caotico e grigio. La musica celebrerà la riapertura e la ripartenza» dichiara Stefano Fresi. «Sono felice di partecipare al fianco di due grandi artisti, oltre che carissimi colleghi, tanto emozionato per questa ripartenza dello spettacolo dal vivo proprio in questa giornata così importante per tutti i lavoratori», ha detto a sua volta Lillo.

Massimo Bonelli è il direttore artistico e organizzatore dell’evento. La regia di Rai 3 è a cura di Fabrizio Guttuso Alaimo, mentre l’autore capo-progetto è Massimo Cinque. “L’Italia Si Cura Con Il Lavoro” è lo slogan che i sindacati hanno scelto per il Primo Maggio 2021, con il quale intendono affermare che la ripartenza nel nostro Paese è possibile attraverso il lavoro e una campagna vaccinale nazionale diffusa. Come di consueto - informano i promotori - “il Concertone ospiterà le riflessioni dei segretari generali di Cgil, Cisl e Uil e le testimonianze di lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati”.

Su Rai Radio2, radio ufficiale del concerto del primo maggio, il racconto avrà inizio alle 16.35, per il primo anno anche in Visual su RaiPlay: in diretta dal backstage della Cavea con Silvia Boschero e Diletta Parlangeli e dalle 20.00 con Ema Stokholma e Gino Castaldo. A Radio2 le incursioni di tanti amici, interviste a caldo agli artisti appena scesi dal palco e tutta la musica direttamente dal Concertone. Backstage, extra e contenuti speciali sui social della rete.

La manifestazione sarà trasmessa in simulcast anche da Rai Radio2 Indie, disponibile nel bouquet Dab+ di Radio Rai, sul Digitale Terrestre Tv e su web e app RaiPlayRadio. Sul palco si esibiranno anche Cargo, Marte Marasco e Neno, ovvero gli artisti vincitori del contest 1MNEXT. Tra questi, verrà proclamato il vincitore assoluto. Sul palco anche il giovane Y-Not, vincitore del contest della campagna sulla sicurezza stradale di Anas "Guida e Basta".

