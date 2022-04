Giovedì 7 Aprile 2022, 15:23

È di nuovo tempo del concerto del Primo Maggio. Dopo due anni di pandemia e nell’attuale momento tragico di guerra in Ucraina, l’evento vuole essere un momento per confrontarsi sul presente per affrontare il futuro con responsabilità, visione e speranza. Foto: Danilo D'Auria via Ufficio Stampa Parole e Dintorni Music: "Elevate" from Bensound.com

